Кремль опасается, что Южная Корея будет помогать Украине в ответ на привлечение войск КНДР

Москву беспокоит реакция Южной Кореи на приглашение войск КНДР — чего боится Кремль
Кремль очень взволнован тем, что в ответ на привлечение для агрессии в Украине бойцов КНДР Южная Корея будет оказывать ВСУ более мощную военную помощь. Даже предполагается прямое участие военных специалистов Южной Кореи в Украине.
Такие выводы обнародованы в новом докладе Института изучения войны (ISW).
О чем говорится в докладе ISW
Аналитики института отмечают, что сейчас Кремль пытается хоть как-то снизить напряженность с Южной Кореей. Эта страна срочно вызвала посла РФ, а тот заверил, что сотрудничество между Россией и КНДР "не направлено против интересов безопасности" Южной Кореи.
Даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество России и Северной Кореи "не должно вызывать беспокойство".
Аналитики делают вывод, что Москва опасается потенциального поворота Южной Кореи в сторону Украины, также напряжение между странами может привести к ухудшению отношений Москвы с Сеулом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал информацию об отправке войск КНДН в Россию для участия в войне против Украины.
Также мы писали, что появилась информация, что спутник зафиксировал передвижение войск КНДР в Россию. Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, речь идет об около 12 тысячах солдат.
Читайте Новини.LIVE!