Кремль боїться, що Південна Корея буде допомогати Україні у відповідь на залучання військ КНДР

Війська КНДР та керівник країни Кім Чен Ин. Фото: росЗМІ

Кремль дуже схвильований тим, що на відповідь залучання для агресії в Україні бійців КНДР Південна Корея буде надавати ЗСУ більш потужну військову допомогу. Навіть припускається пряма участь військових фахівців Південної Кореї в Україні.

Такі висновки оприлюднені у свіжій доповіді Інституту вивчення війни (ISW).

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Про що саме йдеться у доповіді ISW

Аналітики інституту зазначають, що зараз Кремль намагається хоч якось знизити напруженість з Південною Кореєю. Ця країна терміново викликала посла РФ, а той завірив, що співпраця між Росією та КНДР "не спрямована проти інтересів безпеки" Південної Кореї.

Навіть прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що співпраця Росії та Північної Кореї "не повинна викликати занепокоєння".

Аналітики роблять висновок, що Москва побоюється потенційного повороту Південної Кореї у бік України, також напруга між країнами може призвести до погіршення відносин Москви із Сеулом в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін прокоментував інформацію про відправку військ КНДН до Росії для участі у війні проти України.

Також ми писали, що з'явилася інформація, що супутник зафіксував пересування військ КНДР до Росії. Як заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, йдеться про близько 12 тисяч солдатів.