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Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

28 декабря 2023 03:29
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Мобилизация в Украине – предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой
Документы военнообязанных. Фото: Минобороны
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, вызванная полномасштабным вторжением РФ. Согласно новому законопроекту №10378 об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы, бронировать можно будет только сотрудников предприятий со средними зарплатами свыше 35 тыс. грн. При этом средняя зарплата в Украине в ІІІ квартале 2023 года составила 17,9 тыс. грн.

Об этом говорится в Telegram-канале АНДРИЮК ONLINE.

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"Таким образом, призыва смогут избежать только сотрудники банков и страховых компаний, где высока средняя зарплата. Остальные — врачи, энергетики, работники сельского хозяйства, промышленности и транспорта будут подлежать мобилизации без права брони", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне усиления мобилизации эти предприятия ожидает массовый отток персонала.

В результате это приведет к падению производства и сокращению налоговых отчислений в бюджет Украины.

Следует заметить, что налоговые поступления в Бюджет — основной источник финансирования ВСУ, в котором и так недостаточно ресурсов для покрытия всех потребностей Сил Обороны. А теперь их станет еще меньше.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал недавний законопроект №10378 об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Он заявил, что документ содержит нормы, противоречащие Конституции Украины.

Также мы писали, что по словам Президента Украины Владимира Зеленского, законопроект должен обсуждаться так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, мотивы тех или иных правил и условий, которые предлагают нардепы, и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в силах обороны".

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, откуда будут выделяться средства на нужды новобранцев.

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