Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

Документи військовозобов'язаних. Фото: Міноборони

В Україні триває загальна мобілізація, спричинена повномастштабним вторгненням РФ. Згідно з новим законопроєктом №10378 про вдосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, бронювати можна буде лише співробітників підприємств із середніми зарплатами понад 35 тис. грн. При цьому, середня зарплата в Україні у ІІІ кварталі 2023 року склала 17,9 тис. грн.

Про це йдеться у Telegram-каналі АНДРІЮК ONLINE.

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"Таким чином, призову зможуть уникнути лише співробітники банків та страхових компаній, де висока середня зарплата. Решта — лікарі, енергетики, працівники сільського господарства, промисловості та транспорту — підлягатимуть мобілізації без права броні", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на тлі посилення мобілізації на ці підприємства чекає масовий відтік персоналу.

Внаслідок, це призведе до падіння виробництва та скорочення податкових відрахувань до бюджету України.

Варто зауважити, що податкові надходження до Бюджету — основне джерело фінансування ЗСУ, в якому й так не вистачає ресурсів для покриття всіх потреб Сил Оборони. А тепер їх стане ще менше.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував нещодавній законопроєкт №10378 про вдосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Він заявив, що документ містить норми, що суперечать Конституції України.

Також ми писали, що за словами Президента України Володимира Зеленського, законопроєкт має обговорюватися так, "щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування", мотиви тих чи інших правил та умов, які пропонують нардепи, та як "розв’язуються питання, які вже є в наших воїнів у Силах оборони".

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, звідки будуть виділятися кошти на потреби новобранців.