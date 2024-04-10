Сколько людей мобилизуют в Украине

Мобилизованные мужчины на вокзале. Фото: Getty Images

Заявления Правительства и ВСУ касательно уменьшения масштаба мобилизации в Украине — на самом деле не сокращение человеческого ресурса, а паритет в соответствии с мобпланом России. Поскольку предварительно Кремль хочет отправить на войну около 300 тысяч солдат.

Об этом в интервью интернет-изданию OBOZ.UA рассказал эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

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По мнению Козия, в Украине мобилизуют примерно столько людей, сколько и в России. Этот вопрос пропорционально связан с развертыванием стратегических вещей, происходящих во вражеской армии.

"То есть это паритет, друг к другу, вот и все. Все равно нужно создавать подразделения, они формируются в части, части — в соединения и т.д. На все это нужен человеческий ресурс, оружие и остальные ресурсы, которые относятся к материально-техническому обеспечению или логистике. Но я не вижу здесь чего-то нового или неожиданного. Сегодня меня больше беспокоит неспособность государственных структур подавить то, что пытаются делать российские силы на фоне мобилизации в Украине — внести раскол в украинское общество", — сказал эксперт.

Напомним, ранее о смягчении мобилизации заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава Кабмина сообщил, что призовут менее 500 тыс. человек.

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