Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Мобілізація 500 тисяч військових — Шмигаль розповів, яким буде призов arrow

Мобілізація 500 тисяч військових — Шмигаль розповів, яким буде призов

6 квітня 2024 00:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мобілізація 500 тисяч військових — Шмигаль розповів, яким буде призов
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що мобілізація буде дещо м'якшою. За його словами, початкові плани про призов 500 тис. осіб є перебільшенням.

Про це Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю ERR, опублікованому в четвер, 4 квітня.

Читайте також:

Мобілізації 500 тис. українців не буде

У відповідь на питання щодо мобілізації пів мільйона людей прем'єр-міністр зазначив, що у них з Президентом України Володимиром Зеленським ситуація під контролем, і наразі в такій кількості військових немає потреби.

"Ми змінили головнокомандувача, він провів аудит Сил оборони, почалися ротації на лінії фронту — вперше після початку повномасштабної агресії. 
Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде набагато м'якшою", — пояснив Шмигаль.

Він сподівається, що за рік виконають всі потрібні завдання з військового призову чоловіків.

"У нас є нові бригади — вони вже укомплектовані людьми, але ми чекаємо на обладнання, військову техніку та боєприпаси від партнерів. Коли все це прибуде, нові бригади будуть укомплектовані — і ми суттєво збільшимо нашу бойову міць", — додав прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно Шмигаль пояснив, що аналіз поточної ситуації показав, що така масштабна мобілізація не є необхідною завдяки постійній ротації військових та надходженню нової зброї.

Також ми повідомляли, що за словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу цифра в 500 тис. мобілізованих була суттєво зменшена.

Денис Шмигаль
українці
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК