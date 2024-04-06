Мобілізація 500 тисяч військових — Шмигаль розповів, яким буде призов

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що мобілізація буде дещо м'якшою. За його словами, початкові плани про призов 500 тис. осіб є перебільшенням.

Про це Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю ERR, опублікованому в четвер, 4 квітня.

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У відповідь на питання щодо мобілізації пів мільйона людей прем'єр-міністр зазначив, що у них з Президентом України Володимиром Зеленським ситуація під контролем, і наразі в такій кількості військових немає потреби.

"Ми змінили головнокомандувача, він провів аудит Сил оборони, почалися ротації на лінії фронту — вперше після початку повномасштабної агресії.

Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде набагато м'якшою", — пояснив Шмигаль.

Він сподівається, що за рік виконають всі потрібні завдання з військового призову чоловіків.

"У нас є нові бригади — вони вже укомплектовані людьми, але ми чекаємо на обладнання, військову техніку та боєприпаси від партнерів. Коли все це прибуде, нові бригади будуть укомплектовані — і ми суттєво збільшимо нашу бойову міць", — додав прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно Шмигаль пояснив, що аналіз поточної ситуації показав, що така масштабна мобілізація не є необхідною завдяки постійній ротації військових та надходженню нової зброї.

Також ми повідомляли, що за словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу цифра в 500 тис. мобілізованих була суттєво зменшена.