Мобилизация 500 тысяч военных — Шмыгаль рассказал, каким будет призыв

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что мобилизация будет несколько мягче. По его словам, первоначальные планы о призыве 500 тыс. человек являются преувеличением.

Об этом Денис Шмыгаль рассказал в интервью ERR, опубликованном в четверг, 4 апреля.

Читайте также:

Мобилизации 500 тыс. украинцев не будет

В ответ на вопрос о мобилизации полумиллиона человек премьер-министр отметил, что у них с Президентом Украины Владимиром Зеленским ситуация под контролем, и сейчас в таком количестве военных нет нужды.

"Мы сменили главнокомандующего, он провел аудит Сил обороны, начались ротации на линии фронта — впервые после начала полномасштабной агрессии. Мы понимаем, что сейчас нужно не так много людей, поэтому мобилизация будет гораздо мягче", — пояснил Шмыгаль.

Он надеется, что за год выполнят все необходимые задачи по военному призыву мужчин.

"У нас есть новые бригады — они уже укомплектованы людьми, но мы ждем оборудования, военной техники и боеприпасов от партнеров. Когда все это прибудет, новые бригады будут укомплектованы — и мы существенно увеличим нашу боевую мощь", — добавил премьер.

Напомним, недавно Шмыгаль пояснил, что анализ текущей ситуации показал, что такая масштабная мобилизация не необходима благодаря постоянной ротации военных и поступлению нового оружия.

Также мы сообщали, что, по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава цифра в 500 тыс. мобилизованных была существенно уменьшена.