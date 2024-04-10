Скільки людей мобілізують в Україні

Мобілізовані чоловіки на залізничному вокзалі. Фото: Getty Images

Заяви Уряду та ЗСУ щодо зменшення масштабу мобілізації в Україні — насправді не скорочення людського ресурсу, а паритет відповідно до мобплану Росії. Оскільки попередньо Кремль хоче відправити на війну до 300 тисяч солдатів.

Про це в інтерв'ю інтернет-виданню OBOZ.UA розповів експерт з військових питань Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.

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На думку Козія, в Україні мобілізують приблизно стільки людей, скільки й в Росії. Це питання пропорційно пов’язане із розгортанням стратегічних речей, які відбуваються у ворожій армії.

"Тобто це паритет, один до одного, от і все. Все одно треба створювати підрозділи, вони формуються в частини, частини — у з’єднання тощо. На все це потрібен людський ресурс, зброя і решта ресурсів, які належать до матеріально-технічного забезпечення чи логістики. Але я не вбачаю тут чогось нового чи несподіваного. Сьогодні мене більше турбує нездатність державних структур придушити те, що намагаються робити російські сили на тлі мобілізації в Україні – внести розкол в українське суспільство", — сказав експерт.

Нагадаємо, раніше про пом'якшення мобілізації заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава Кабміну повідомив, що буде призовуть менше 500 тис. осіб.

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