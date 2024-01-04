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Мобилизация в Украине — кому доступна броня от призыва и как ее получить

4 января 2024 03:10
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — кому доступна броня от призыва и как ее получить
Работники ТЦК по военнообязанным. Фото: Facebook/ЧЕТЦК и СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Впрочем, будут воевать далеко не все. Остаться "в лаве запасных" могут те, у кого есть бронь от призыва или возможность ее получить.

Кто может это сделать и как — пишет УНИАН.

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Кому доступна бронь от мобилизации

В Украине получить бронь могут граждане, попавшие в определенные списки и категории. А именно:

  • сотрудник органов государственной власти, местного самоуправления или других государственных органов;
  • работник предприятия, учреждения или организации, у которых есть мобилизационный заказ;
  • производите товары, выполняете работы или оказываете услуги, необходимые для нужд ВСУ или других военных формирований;
  • занимаете должность на предприятии, учреждении или организации, деятельность которых критически важна для обеспечения жизнедеятельности страны, города или населения Украины.

"То есть если вы проходите по одному из пунктов списка, написанного выше, это не означает, что можете спокойно спать по ночам и не идти на фронт — этим вопросом должна заняться компания, в которой вы работаете", — говорится в сообщении.

Как получить бронь от призыва

После того как вы попадаете под одну из категорий, руководство составит перечень военнообязанных сотрудников и передаст его в соответствующем направлении:

  • Орган государственной власти — на согласование Генеральному штабу Вооруженных Сил.
  • Органы местного самоуправления — в соответствующие местные органы исполнительной власти.
  • Предприятия, учреждения и организации, которым установили мобилизационные задачи — в орган государственной власти или другой орган, установивший мобилизационную задачу (заказ).
  • Предприятия и учреждения, занимающиеся изготовлением товаров на нужды ВСУ — в центральные органы исполнительной власти.
  • Критически важные предприятия и организации — в центральный орган исполнительной власти.
  • Предприятия и учреждения, занимающиеся изготовлением товаров на нужды ВСУ — в центральные органы исполнительной власти.
  • Критически важные предприятия и организации — в центральный орган исполнительной власти.

Отметим, что в Верховную Раду подали новый законопроект о мобилизации . Среди его инициаторов есть нардеп Алексей Гончаренко.

Добавим, адвокат Евгений Корнийчук рассказывает нюансы по мобилизации студентов.

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