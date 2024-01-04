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Мобілізація в Україні — кому доступна бронь від призову та як її отримати

4 січня 2024 03:10
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Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — кому доступна бронь від призову та як її отримати
Працівники ТЦК з військовозобов'язаним. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Утім, воюватимуть далеко не всі. Залишитися "у лаві запасних" можуть ті, у кого є бронь від призову або ж можливість її отримати.

Хто може це зробити та як — пише УНІАН.

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Кому доступна бронь від мобілізації

В Україні отримати бронь можуть громадяни, які потрапили у певні списки та категорії. А саме:

  • співробітник органів державної влади, місцевого самоврядування або інших державних органів;
  • працівник підприємства, установи або організації, у яких є мобілізаційне замовлення;
  • виробляєте товари, виконуєте роботи або надаєте послуги, необхідні для потреб ЗСУ або інших військових формувань;
  • займаєте посаду на підприємстві, в установі або організації, діяльність яких критично важлива для забезпечення життєдіяльності країни, міста або населення України.

 "Тобто, якщо ви проходите по одному з пунктів списку, написаного вище, це не означає, що можете спокійно спати ночами і не йти на фронт — цим питанням повинна зайнятися компанія, в якій ви працюєте", — вказано у повідомленні.

Як отримати бронь від призову

Після того, як ви потрапляєте під одну з категорій, керівництво складе перелік військовозобов'язаних співробітників і передасть його у відповідному напрямку:

  • Орган державної влади — на погодження Генеральному штабу Збройних Сил.
  • Органи місцевого самоврядування — до відповідних місцевих органів виконавчої влади.
  • Підприємства, установи та організації, яким встановили мобілізаційні завдання — до органу державної влади або іншого органу, який встановив мобілізаційне завдання (замовлення). 
  • Підприємства та установи, що займаються виготовленням товарів на потреби ЗСУ — до центральних органів виконавчої влади.
  • Критично важливі підприємства та організації — до центрального органу виконавчої влади.
  • Підприємства та установи, що займаються виготовленням товарів на потреби ЗСУ — до центральних органів виконавчої влади.
  • Критично важливі підприємства та організації — до центрального органу виконавчої влади.

Зазначимо, що до Верховної Ради подали новий законопроєкт про мобілізацію. Серед його ініціаторів є нардеп Олексій Гончаренко.

Додамо, адвокат Євген Корнійчук розповідає нюанси щодо мобілізації студентів.

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