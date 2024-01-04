Мобілізація в Україні — кому доступна бронь від призову та як її отримати

Працівники ТЦК з військовозобов'язаним. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Утім, воюватимуть далеко не всі. Залишитися "у лаві запасних" можуть ті, у кого є бронь від призову або ж можливість її отримати.

Хто може це зробити та як — пише УНІАН.

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В Україні отримати бронь можуть громадяни, які потрапили у певні списки та категорії. А саме:

співробітник органів державної влади, місцевого самоврядування або інших державних органів;

працівник підприємства, установи або організації, у яких є мобілізаційне замовлення;

виробляєте товари, виконуєте роботи або надаєте послуги, необхідні для потреб ЗСУ або інших військових формувань;

займаєте посаду на підприємстві, в установі або організації, діяльність яких критично важлива для забезпечення життєдіяльності країни, міста або населення України.

"Тобто, якщо ви проходите по одному з пунктів списку, написаного вище, це не означає, що можете спокійно спати ночами і не йти на фронт — цим питанням повинна зайнятися компанія, в якій ви працюєте", — вказано у повідомленні.

Як отримати бронь від призову

Після того, як ви потрапляєте під одну з категорій, керівництво складе перелік військовозобов'язаних співробітників і передасть його у відповідному напрямку:

Орган державної влади — на погодження Генеральному штабу Збройних Сил.

Органи місцевого самоврядування — до відповідних місцевих органів виконавчої влади.

Підприємства, установи та організації, яким встановили мобілізаційні завдання — до органу державної влади або іншого органу, який встановив мобілізаційне завдання (замовлення).

Підприємства та установи, що займаються виготовленням товарів на потреби ЗСУ — до центральних органів виконавчої влади.

Критично важливі підприємства та організації — до центрального органу виконавчої влади.

Підприємства та установи, що займаються виготовленням товарів на потреби ЗСУ — до центральних органів виконавчої влади.

Критично важливі підприємства та організації — до центрального органу виконавчої влади.

Зазначимо, що до Верховної Ради подали новий законопроєкт про мобілізацію. Серед його ініціаторів є нардеп Олексій Гончаренко.

Додамо, адвокат Євген Корнійчук розповідає нюанси щодо мобілізації студентів.