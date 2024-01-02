Відстрочка від мобілізації студента-магістра — адвокат пояснив нюанси

Працівники ТЦК вручають повістку. Фото: скриншот з видео

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Зокрема, українців очікує посилення мобілізаційних заходів. Воно торкнеться і представників вищої освіти.

Адвокат Євген Корнійчук розповідає нюанси щодо мобілізації студентів, передає Юристи.ua.

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Відстрочка від мобілізації студентів — як оформити

Один зі студентів, які навчається на денній формі навчання на магістратурі запитує, чи варто йому оформлювати відстрочку. При цьому варто зазначити, що чоловіку 47 років.

За його словами, він не отримував і не оформлював відстрочку у ТЦК.

"Чи дадуть довчитись рік, якщо це буде в прикінцевих положеннях і якщо відстрочка не оформлена? Чи бігти зараз і швидко оформлювати відстрочку на підставі чинного закону", — запитує він.

У відповідь адвокат радить оформити відстрочку чоловіку "якнайшвидше".

"Тому що у разі її отримання, тут буде працювати ст. 58 конституції України закон зворотньої дії не має, тобто після змін ви не втратите відстрочку", — каже він.

Для цього необхідно подати заяву на ім'я комісара ТЦК про надання відстрочки від мобілізації додавши до неї нотаріально завірені копії таких документів.

Тим часом, на Буковині планують посилити оголошену в Україні загальну мобілізацію. Повідомляється, що рішення про посилення мобілізаційних заходів в Чернівецькій області вже підписав голова ОВА Руслан Запаранюк.