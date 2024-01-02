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Отсрочка от мобилизации студента-магистра — адвокат объяснил нюансы

2 января 2024 03:29
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Отсрочка от мобилизации студента-магистра — адвокат объяснил нюансы
Сотрудники ТЦК вручают повестку. Фото: скриншот с видео
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В частности, украинцев ожидает усиление мобилизационных мер. Оно коснется и представителей высшего образования.

Адвокат Евгений Корнийчук рассказывает нюансы по мобилизации студентов, передает Юристы.ua.

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Как оформить отсрочку от мобилизации студентов

Один из студентов, обучающихся на дневной форме обучения на магистратуре, спрашивает, стоит ли ему оформлять отсрочку. При этом следует отметить, что мужчине 47 лет.

По его словам, он не получал и не оформлял отсрочку в ТЦК.

"Дадут ли доучиться год, если это будет в заключительных положениях и если отсрочка не оформлена? Бежать ли сейчас и быстро оформлять отсрочку на основании действующего закона ", — спрашивает он.

В ответ адвокат советует оформить отсрочку мужчине "быстрее всего".

"Потому что в случае ее получения здесь будет работать ст. 58 конституции Украины закон обратного действия не имеет, то есть после изменений вы не потеряете отсрочку" , — говорит он.

Для этого необходимо подать заявление на имя комиссара ТЦК о предоставлении отсрочки от мобилизации, добавив в нее нотариально заверенные копии таких документов.

Тем временем на Буковине планируют усилить объявленную в Украине общую мобилизацию. Сообщается, что решение об усилении мобилизационных мер в Черновицкой области уже подписал глава ОВА Руслан Запаранюк.

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