Что изменится в Украине и для украинцев с 1 июня 2024 года

Сотрудники ТЦК и полиции проверяют документы. Фото: Sergei Supinsky/AFP

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Демобилизация в Украине в 2024 году не проводится. Однако, согласно украинскому законодательству, существует перечень оснований, дающих право на увольнение с военной службы даже в период военного положения. С 1 июня 2024 года в Украине этот список будет расширен.

Новини.LIVE рассказывают, как с 1 июня в Украине будет проходить мобилизация и кто будет иметь право на увольнение из ВСУ.

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Согласно закону, увольнение с военной службы в период военного положения возможно в следующих случаях:

освобождение из плена;

инвалидность;

наличие уважительних семейных обстоятельств;

достижение предельного возраста пребывания на службе;

признание непригодности к службе по решению военно-врачебной комиссии (ВЛК);

назначение наказания в виде лишения или ограничения свободы;

избрание народным депутатом.

Для увольнения военнослужащий должен подать рапорт о досрочном увольнении в запас, приложив документы, подтверждающие право на увольнение. Затем командир воинской части передает документы в территориальный центр комплектования (ТЦК), к которому прикреплен военнослужащий.

Если основанием для увольнения являются семейные обстоятельства, ТЦК созывает комиссию для проверки семейного положения военнослужащего. Если причиной увольнения является здоровье, военного могут направить на дополнительное обследование в ВЛК. В случае положительного решения командир воинской части получает уведомление об увольнении. При этом отрицательное решение можно обжаловать.

Кроме того, в июне военнообязанные граждане обязаны обновить свои данные в ТЦК. Это касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (за исключением тех, кто исключен из военного учета), а также женщин-медиков. За неявку в ТЦК и игнорирование этой обязанности предусмотрен штраф.

Как будет работать электронный военно-учетный документ

Также в июне планируется введение электронного военно-учетного документа, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный. Он отображается в программе "Резерв+".

В электронном военно-учетном документе содержится уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрихкода, который включает следующие сведения:

ФИО;

дата рождения;

РНОКИП;

информация о наличии отсрочки;

воинское звание;

военно-учетная специальность;

сведения о военном учете;

результаты медосмотра.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая рассказала, что в Украине начали мобилизовывать заключенных за нетяжкие преступления по собственному желанию, некоторые из которых уже успели взять в плен российского солдата.

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