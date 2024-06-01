Що зміниться в Україні та для українців з 1 червня 2024 року

Співробітники ТЦК та поліції перевіряють документи. Фото: Sergei Supinsky/AFP

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Демобілізація в Україні у 2024 році не проводиться. Проте, відповідно до українського законодавства, існує перелік підстав, що дає право на звільнення з військової служби навіть у період воєнного стану. З 1 червня 2024 року в Україні цей перелік буде розширено.

Новини.LIVE розповідають, як з 1 червня в Україні буде проходити мобілізація та хто матиме право на звільнення із ЗСУ.

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Хто матиме право на звільнення з ЗСУ з червня

Відповідно до закону, звільнення з військової служби у період воєнного стану можливе у таких випадках:

визволення з полону;

інвалідність;

наявність поважних сімейних обставин;

досягнення граничного віку перебування на службі;

визнання непридатності до служби у вирішенні військово-лікарської комісії (ВЛК);

призначення покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі;

обрання народним депутатом.

Для звільнення військовослужбовець повинен подати рапорт про дострокове звільнення до запасу, доклавши документи, що підтверджують право на звільнення. Потім командир військової частини передає документи до територіального центру комплектування (ТЦК), до якого прикріплено військовослужбовця.

Якщо підставою для звільнення є сімейні обставини, ТЦК скликає комісію для перевірки сімейного стану військовослужбовця. Якщо причиною звільнення є стан здоров'я, військового можуть направити на додаткове обстеження до ВЛК. У разі позитивного рішення командир військової частини одержує повідомлення про звільнення. При цьому негативне рішення можна оскаржити.

Крім того, протягом червня військовозобов'язані громадяни зобов'язані оновити свої дані у ТЦК. Це стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років (за винятком тих, кого виключено з військового обліку), а також жінок-медиків. За неявку до ТЦК та ігнорування цього обов'язку передбачено штраф.

Як працюватиме електронний військово-обліковий документ

Також у червні планується запровадження електронного військово-облікового документа, який матиме таку саму юридичну силу, як паперовий. Він відображатиметься у програмі "Резерв+".

В електронному військово-обліковому документі міститься унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрихкоду, який включає наступні відомості:

ПІБ;

дата народження;

РНОКВП;

інформація про наявність відстрочки;

військове звання;

військово-облікова спеціальність;

відомості про військовий облік;

результати медогляду.

Раніше заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька розповіла, що в Україні розпочали мобілізовувати ув'язнених за нетяжкі злочини за власним бажанням, дехто з яких вже встиг взяти в полон російського солдата.

Також ми писали, що суд змінив покарання для львів'янина, який проігнорував повістку в ТЦК. Чоловіка відправили у в'язницю на три роки.