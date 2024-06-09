Могут ли мобилизовать мужчину с гипертонией

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины установлен четкий перечень заболеваний, что является основанием для невозможности мобилизации. Пригодность к службе определяет военно-врачебная комиссия.

Подлежат ли мобилизации мужчины с гипертонией, рассказывают "Факты" в воскресенье, 9 июня.

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Основания для исключения с военного учета

В Положении отмечается, что военнообязанного могут признать непригодным к военной службе с последующим исключением его с военного учета, если у него:

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 110–115 (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия);

гипертоническая болезнь III стадии;

злокачественная (быстро прогрессивная) форма гипертонической болезни;

симптоматические артериальные гипертензии с повышением АД до III степени;

сочетание симптоматической артериальной гипертензии любой степени с ассоциированными клиническими состояниями;

состояние после тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертензии в результате хронических тромботических или эмболических заболеваний;

легочная гипертензия, ассоциированная с поражением левых отделов сердца с признаками правожелудочковой декомпенсации;

легочная гипертензия, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией с признаками правожелудочковой декомпенсации;

легочная артериальная гипертензия (в том числе идиопатическая) со степенями тяжести III-IV ФК.

В Положении говорится, что при легочной артериальной гипертензии экспертное решение принимается в соответствии с основным заболеванием.

Если лицо имеет гипертоническую болезнь III стадии, то его будут считать непригодным к службе и исключат с воинского учета.

В случае гипертонической болезни I или II стадии, ВВК определит человека непригодным к военной службе в мирное время, но ограниченно годным в военный период. Это означает, что человека могут мобилизовать.

"Лица с повышенным артериальным давлением подлежат стационарному обследованию в специализированном лечебном учреждении. Экспертный диагноз гипертонической болезни формулируется с определением ее стадии и характера поражения органов-мишеней", — говорится в Положении.

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, при изменении своего места жительства военнообязанный должен сняться с учета по предідущему адресу и стать по новому.

Также в Украине свои военно-учетные данные обновили уже более 1 млн 600 тысяч граждан. Среди них более 200 тысяч женщин.