Могут ли мобилизовать мужчину с гипертонией

Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией
В Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины установлен четкий перечень заболеваний, что является основанием для невозможности мобилизации. Пригодность к службе определяет военно-врачебная комиссия.
Подлежат ли мобилизации мужчины с гипертонией, рассказывают "Факты" в воскресенье, 9 июня.
Основания для исключения с военного учета
В Положении отмечается, что военнообязанного могут признать непригодным к военной службе с последующим исключением его с военного учета, если у него:
- болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 110–115 (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия);
- гипертоническая болезнь III стадии;
- злокачественная (быстро прогрессивная) форма гипертонической болезни;
- симптоматические артериальные гипертензии с повышением АД до III степени;
- сочетание симптоматической артериальной гипертензии любой степени с ассоциированными клиническими состояниями;
- состояние после тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертензии в результате хронических тромботических или эмболических заболеваний;
- легочная гипертензия, ассоциированная с поражением левых отделов сердца с признаками правожелудочковой декомпенсации;
- легочная гипертензия, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией с признаками правожелудочковой декомпенсации;
- легочная артериальная гипертензия (в том числе идиопатическая) со степенями тяжести III-IV ФК.
В Положении говорится, что при легочной артериальной гипертензии экспертное решение принимается в соответствии с основным заболеванием.
Если лицо имеет гипертоническую болезнь III стадии, то его будут считать непригодным к службе и исключат с воинского учета.
В случае гипертонической болезни I или II стадии, ВВК определит человека непригодным к военной службе в мирное время, но ограниченно годным в военный период. Это означает, что человека могут мобилизовать.
"Лица с повышенным артериальным давлением подлежат стационарному обследованию в специализированном лечебном учреждении. Экспертный диагноз гипертонической болезни формулируется с определением ее стадии и характера поражения органов-мишеней", — говорится в Положении.
Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, при изменении своего места жительства военнообязанный должен сняться с учета по предідущему адресу и стать по новому.
Также в Украине свои военно-учетные данные обновили уже более 1 млн 600 тысяч граждан. Среди них более 200 тысяч женщин.
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