Чи можуть мобілізувати чоловіка з гіпертонією

Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією
У Положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України встановлено чіткий перелік захворювань, що є підставою для неможливості мобілізації. Придатність до служби визначає військово-лікарська комісія.
Чи підлягають мобілізації чоловіки з гіпертонією, розповідають "Факти" у неділю, 9 червня.
Підстави для виключення з військового обліку
В Положенні зазначається, що військовозобов'язаного можуть визнати непридатним до військової служби з подальшим виключенням його з військового обліку, якщо у нього:
- хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском 110-115 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія);
- гіпертонічна хвороба III стадії;
- злоякісна (швидко прогресивна) форма гіпертонічної хвороби;
- симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до III ступеня;
- поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами;
- стан після тромбоемболії легеневої артерії або легеневої гіпертензії внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань;
- легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця з ознаками правошлуночкової декомпенсації;
- легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією з ознаками правошлуночкової декомпенсації;
- легенева артеріальна гіпертензія (зокрема ідіопатична) зі ступенями тяжкості III-IV ФК.
У Положенні йдеться, що при легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення приймається відповідно до основного захворювання.
Якщо особа має гіпертонічну хворобу III стадії, то її вважатимуть непридатною до служби і виключать з військового обліку.
У випадку гіпертонічної хвороби I або II стадії ВЛК визначить людину непридатною до військової служби в мирний час, але обмежено придатною у воєнний період. Це означає, що людину можуть мобілізувати.
"Особи з підвищеним артеріальним тиском підлягають стаціонарному обстеженню в спеціалізованому лікувальному закладі. Експертний діагноз гіпертонічної хвороби формулюється з визначенням її стадії та характеру ураження органів-мішеней", — йдеться у Положенні.
Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, при зміні свого місця проживання військовозобов'язаний повинен знятися з обліку за попередньою адресою та стати за новою.
Також в Україні свої військово-облікові дані оновили вже понад 1 млн 600 тисяч громадян. Серед них понад 200 тисяч — жінки.
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