Чи можуть мобілізувати чоловіка з гіпертонією

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

У Положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України встановлено чіткий перелік захворювань, що є підставою для неможливості мобілізації. Придатність до служби визначає військово-лікарська комісія.

Чи підлягають мобілізації чоловіки з гіпертонією, розповідають "Факти" у неділю, 9 червня.

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Підстави для виключення з військового обліку

В Положенні зазначається, що військовозобов'язаного можуть визнати непридатним до військової служби з подальшим виключенням його з військового обліку, якщо у нього:

хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском 110-115 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія);

гіпертонічна хвороба III стадії;

злоякісна (швидко прогресивна) форма гіпертонічної хвороби;

симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до III ступеня;

поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами;

стан після тромбоемболії легеневої артерії або легеневої гіпертензії внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань;

легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця з ознаками правошлуночкової декомпенсації;

легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією з ознаками правошлуночкової декомпенсації;

легенева артеріальна гіпертензія (зокрема ідіопатична) зі ступенями тяжкості III-IV ФК.

У Положенні йдеться, що при легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення приймається відповідно до основного захворювання.

Якщо особа має гіпертонічну хворобу III стадії, то її вважатимуть непридатною до служби і виключать з військового обліку.

У випадку гіпертонічної хвороби I або II стадії ВЛК визначить людину непридатною до військової служби в мирний час, але обмежено придатною у воєнний період. Це означає, що людину можуть мобілізувати.

"Особи з підвищеним артеріальним тиском підлягають стаціонарному обстеженню в спеціалізованому лікувальному закладі. Експертний діагноз гіпертонічної хвороби формулюється з визначенням її стадії та характеру ураження органів-мішеней", — йдеться у Положенні.

Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, при зміні свого місця проживання військовозобов'язаний повинен знятися з обліку за попередньою адресою та стати за новою.

Також в Україні свої військово-облікові дані оновили вже понад 1 млн 600 тисяч громадян. Серед них понад 200 тисяч — жінки.