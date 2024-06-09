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Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

9 червня 2024 19:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Чи можуть мобілізувати чоловіка з гіпертонією
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України встановлено чіткий перелік захворювань, що є підставою для неможливості мобілізації. Придатність до служби визначає військово-лікарська комісія.

Чи підлягають мобілізації чоловіки з гіпертонією, розповідають "Факти" у неділю, 9 червня.

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Підстави для виключення з військового обліку

В Положенні зазначається, що військовозобов'язаного можуть визнати непридатним до військової служби з подальшим виключенням його з військового обліку, якщо у нього:

  • хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском 110-115 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія);
  • гіпертонічна хвороба III стадії;
  • злоякісна (швидко прогресивна) форма гіпертонічної хвороби;
  • симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до III ступеня;
  • поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами;
  • стан після тромбоемболії легеневої артерії або легеневої гіпертензії внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань;
  • легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця з ознаками правошлуночкової декомпенсації;
  • легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією з ознаками правошлуночкової декомпенсації;
  • легенева артеріальна гіпертензія (зокрема ідіопатична) зі ступенями тяжкості III-IV ФК.

У Положенні йдеться, що при легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення приймається відповідно до основного захворювання.

Якщо особа має гіпертонічну хворобу III стадії, то її вважатимуть непридатною до служби і виключать з військового обліку.

У випадку гіпертонічної хвороби I або II стадії ВЛК визначить людину непридатною до військової служби в мирний час, але обмежено придатною у воєнний період. Це означає, що людину можуть мобілізувати.

"Особи з підвищеним артеріальним тиском підлягають стаціонарному обстеженню в спеціалізованому лікувальному закладі. Експертний діагноз гіпертонічної хвороби формулюється з визначенням її стадії та характеру ураження органів-мішеней", — йдеться у Положенні.

Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, при зміні свого місця проживання військовозобов'язаний повинен знятися з обліку за попередньою адресою та стати за новою.

Також в Україні свої військово-облікові дані оновили вже понад 1 млн 600 тисяч громадян. Серед них понад 200 тисяч — жінки. 

Україна
ТЦК та СП
мобілізація
ВЛК
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