Инвалидность супруги является основанием для освобождения мужа от мобилизации

Мобилизация ухаживающих за женой-инвалидом — что говорят юристы
Наличие у супруги (супруга) военнообязанного гражданина является основанием для освобождения от призыва по мобилизации в особый период. Для этого военнообязанные должны предоставить ТЦК соответствующие документы.
Об этом на портале "Юристи.UA" пишет адвокат Юрий Айвазян.
Инвалидность жены как основание для освобождения от мобилизации
Комментируя вопрос 57-летнего мужчины, имеющего жену с третьей степенью инвалидности из-за онкозаболеваний, Юрий Айвазян подчеркнул — в подобных ситуациях военнообязанные действительно не подлежат призыву.
Конкретно, от мобилизации освобождают мужчины (женщины), у которых жены (супруги) имеют инвалидность ІІІ группы, установленную в результате:
- онкологического заболевания;
- отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов;
- наличия у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.
Какие документы нужны
Военнообязанный, имеющий основание для освобождения от мобилизации, должен подать в ТЦК заявление и ряд документов.
Это, в частности:
- свидетельство о браке;
- документы в подтверждение инвалидности супруги (супруга).
Юрист подчеркнул, что таких военнообязанных ТЦК не имеет права направлять на военно-врачебную комиссию.
Напомним, что Новини.LIVE уже писали о том, как человеку с инвалидностью получить отсрочку от мобилизации без военно-учетных документов.
Кроме того, мы публиковали список болезней и оснований для предоставления ІІІ группы инвалидности.
Добавим, что в территориальных центрах комплектование объясняли, для чего вручают повестки мужчинам с инвалидностью.
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