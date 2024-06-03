Инвалидность супруги является основанием для освобождения мужа от мобилизации

Муж с женой-инвалидом. Фото: prikhodko.com.ua

Наличие у супруги (супруга) военнообязанного гражданина является основанием для освобождения от призыва по мобилизации в особый период. Для этого военнообязанные должны предоставить ТЦК соответствующие документы.

Об этом на портале "Юристи.UA" пишет адвокат Юрий Айвазян.

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Инвалидность жены как основание для освобождения от мобилизации

Комментируя вопрос 57-летнего мужчины, имеющего жену с третьей степенью инвалидности из-за онкозаболеваний, Юрий Айвазян подчеркнул — в подобных ситуациях военнообязанные действительно не подлежат призыву.

Конкретно, от мобилизации освобождают мужчины (женщины), у которых жены (супруги) имеют инвалидность ІІІ группы, установленную в результате:

онкологического заболевания;

отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов;

наличия у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Какие документы нужны

Военнообязанный, имеющий основание для освобождения от мобилизации, должен подать в ТЦК заявление и ряд документов.

Это, в частности:

свидетельство о браке;

документы в подтверждение инвалидности супруги (супруга).

Юрист подчеркнул, что таких военнообязанных ТЦК не имеет права направлять на военно-врачебную комиссию.

Напомним, что Новини.LIVE уже писали о том, как человеку с инвалидностью получить отсрочку от мобилизации без военно-учетных документов.

Кроме того, мы публиковали список болезней и оснований для предоставления ІІІ группы инвалидности.

Добавим, что в территориальных центрах комплектование объясняли, для чего вручают повестки мужчинам с инвалидностью.