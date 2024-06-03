Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Мобилизация ухаживающих за женой-инвалидом — что говорят юристы arrow

Мобилизация ухаживающих за женой-инвалидом — что говорят юристы

3 июня 2024 12:37
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Инвалидность супруги является основанием для освобождения мужа от мобилизации
Муж с женой-инвалидом. Фото: prikhodko.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Наличие у супруги (супруга) военнообязанного гражданина является основанием для освобождения от призыва по мобилизации в особый период. Для этого военнообязанные должны предоставить ТЦК соответствующие документы.

Об этом на портале "Юристи.UA" пишет адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Инвалидность жены как основание для освобождения от мобилизации

Комментируя вопрос 57-летнего мужчины, имеющего жену с третьей степенью инвалидности из-за онкозаболеваний, Юрий Айвазян подчеркнул — в подобных ситуациях военнообязанные действительно не подлежат призыву.

Конкретно, от мобилизации освобождают мужчины (женщины), у которых жены (супруги) имеют инвалидность ІІІ группы, установленную в результате:

  • онкологического заболевания;
  • отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов;
  • наличия у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Какие документы нужны

Военнообязанный, имеющий основание для освобождения от мобилизации, должен подать в ТЦК заявление и ряд документов.

Это, в частности:

  • свидетельство о браке;
  • документы в подтверждение инвалидности супруги (супруга).

Юрист подчеркнул, что таких военнообязанных ТЦК не имеет права направлять на военно-врачебную комиссию.

Напомним, что Новини.LIVE уже писали о том, как человеку с инвалидностью получить отсрочку от мобилизации без военно-учетных документов.

Кроме того, мы публиковали список болезней и оснований для предоставления ІІІ группы инвалидности.

Добавим, что в территориальных центрах комплектование объясняли, для чего вручают повестки мужчинам с инвалидностью.

ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
инвалидность
жена
мужчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня