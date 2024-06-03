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Мобілізація тих, хто доглядає за дружиною-інвалідом — що кажуть юристи

3 червня 2024 12:37
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Інвалідність дружини є підставою для звільнення чоловіка від мобілізації
Чоловік з дружиною-інвалідом. Фото: prikhodko.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Наявність у дружини (чоловіка) військовозобов’язаного громадянина є підставою для звільнення від призову за мобілізацією у особливий період. Для цього військовозобов’язані мають надати до ТЦК відповідні документи.

Про це на порталі "Юристи.UA" пише адвокат Юрій Айвазян.

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Інвалідність дружини як підстава для звільнення від мобілізації

Коментуючи питання 57-річного чоловіка, який має дружину з третім ступенем інвалідності через онкозахворювання, Юрій Айвазян наголосив — у подібних ситуаціях військовозобов’язані справді не підлягають призову.

Конкретно, від мобілізації звільняють чоловіки (жінки), у яких дружини (чоловіки) мають інвалідність ІІІ групи, встановлену внаслідок:

  • онкологічного захворювання;
  • відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів;
  • наявності у особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

Які документи потрібні

Військовозобов’язаний, який має таку підставу для звільнення від мобілізації, має подати до ТЦК заяву та низку документів.

Це, зокрема:

  • свідоцтво про шлюб;
  • документи на підтвердження інвалідності дружини (чоловіка).

Юрист наголосив, що таких військовозобов’язаних ТЦК не має права направляти на військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, що Новини.LIVE уже писали про те, як людині з інвалідністю отримати відстрочку від мобілізації без військово-облікових документів. 

Крім того, ми публікували список хвороб та підстав для надання ІІІ групи інвалідності.

Додамо, що у територіальних центрах комплектування пояснювали, для чого вручають повістки чоловікам з інвалідністю. 

ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
інвалідність
дружина
чоловіки

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