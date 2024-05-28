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Як людині з інвалідністю отримати відстрочку від мобілізації без ВОД — пояснення юриста

28 травня 2024 17:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Як людині з інвалідністю отримати відстрочку від мобілізації без обліквоих документів
Реабілітація пораненого бійця ЗСУ з інвалідністю. Фото ілюстративне: Мілітарний
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

З моменту ухвалення закону про мобілізацію, громадяни України з інвалідністю отримали право на відстрочку. Але що робити таким людям, які отримали інвалідність 2 групи після 24 лютого, а з військово-облікових документів — тільки приписне?

Про це розповіла правозахисниця Марина Бекало, повідомляє B2B Consulting.

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Зі слів чоловіка, який звернувся до правозахисниці, він закінчив військову кафедру у 2010 році, після чого декілька разів звертався до військкомату для отримання військового квитка, проте бланків комісаріати не мали. При цьому військовозобов'язаний стоїть на обліку, але з приписним.

Правозахисниця відповіла, що в такому випадку людина має право на відстрочку незалежно від того, коли інвалідність була отримана вперше.

За її словами, згідно з пунктом 5 перехідних положень Закону України № 3633-IX від 11.04.2024 року, за яким встановлено вжиття заходів щодо перевірки встановлення інвалідності  чоловікам 25-50 років, яким після 24 лютого 2022року вперше встановлено інвалідність II та III груп, ніяким чином не впливає на право на отримання відстрочки, тому людина може отримати відстрочку від мобілізації абсолютно законно. 

Тому для того, аби отримати відстрочку, потрібно зявитися в ТЦК СП з паспортом та кодом, дипломом про освіту (це потрібно для встановлення військово-облікової спеціальності), довідкою МСЕК та пенсійним посвідченням.

Нагадаємо, раніше ми писали проте, кого можуть призвати з інвалідністю ІІІ групи, згідно з законом про мобілізацію.

Також ми розповідали й про те, хто з осіб з інвалідністю та їхніх родичів не підлягає мобілізації.

ЗСУ
Україна
армія
інвалідність
військовий облік
мобілізація
документи

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