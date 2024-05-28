Как человеку с инвалидностью получить отсрочку от мобилизации без учетных документов

Реабилитация раненого бойца ВСУ с инвалидностью. Фото иллюстративное: Милитарный

С момента принятия закона о мобилизации граждане Украины с инвалидностью получили право на отсрочку. Но что делать таким людям, которые получили инвалидность 2 группы после 24 февраля, а из военно-учетных документов только приписное?

Об этом рассказала правозащитница Марина Бекало, сообщает B2B Consulting .

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Как получить отсрочку от мобилизации по наличию инвалидности

По словам обратившегося к правозащитнице мужчины, он закончил военную кафедру в 2010 году, после чего несколько раз обращался в военкомат для получения военного билета, однако бланков комиссариаты не имели. При этом военнообязанный состоит на учете, но с приписным.

Правозащитница ответила, что в таком случае человек имеет право на отсрочку вне зависимости от того, когда инвалидность была получена впервые.

По ее словам, согласно пункту 5 переходных положений Закона Украины № 3633-IX от 11.04.2024 года, согласно которому установлено принятие мер по проверке установления инвалидности мужчинам 25-50 лет, которым после 24 февраля 2022 года впервые установлена инвалидность II и III групп, никак не влияет на право на получение отсрочки, поэтому человек может получить отсрочку от мобилизации совершенно законно.

Поэтому для получения отсрочки нужно явиться в ТЦК СП с паспортом и кодом, дипломом об образовании (это нужно для установления военно-учетной специальности), справкой МСЭК и пенсионным удостоверением.

Напомним, ранее мы писали о том, кого могут призвать с инвалидностью ІІІ группы, согласно закону о мобилизации.

Также мы рассказывали и о том, кто из лиц с инвалидностью и их родственников не подлежит мобилизации.