Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Как человеку с инвалидностью получить отсрочку от мобилизации без ВОД – объяснение юриста arrow

Как человеку с инвалидностью получить отсрочку от мобилизации без ВОД – объяснение юриста

28 мая 2024 17:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как человеку с инвалидностью получить отсрочку от мобилизации без учетных документов
Реабилитация раненого бойца ВСУ с инвалидностью. Фото иллюстративное: Милитарный
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

С момента принятия закона о мобилизации граждане Украины с инвалидностью получили право на отсрочку. Но что делать таким людям, которые получили инвалидность 2 группы после 24 февраля, а из военно-учетных документов только приписное?

Об этом рассказала правозащитница Марина Бекало, сообщает B2B Consulting .

Читайте также:

Как получить отсрочку от мобилизации по наличию инвалидности

По словам обратившегося к правозащитнице мужчины, он закончил военную кафедру в 2010 году, после чего несколько раз обращался в военкомат для получения военного билета, однако бланков комиссариаты не имели. При этом военнообязанный состоит на учете, но с приписным.

Правозащитница ответила, что в таком случае человек имеет право на отсрочку вне зависимости от того, когда инвалидность была получена впервые.

По ее словам, согласно пункту 5 переходных положений Закона Украины № 3633-IX от 11.04.2024 года, согласно которому установлено принятие мер по проверке установления инвалидности мужчинам 25-50 лет, которым после 24 февраля 2022 года впервые установлена инвалидность II и III групп, никак не влияет на право на получение отсрочки, поэтому человек может получить отсрочку от мобилизации совершенно законно.

Поэтому для получения отсрочки нужно явиться в ТЦК СП с паспортом и кодом, дипломом об образовании (это нужно для установления военно-учетной специальности), справкой МСЭК и пенсионным удостоверением.

Напомним, ранее мы писали о том, кого могут призвать с инвалидностью ІІІ группы, согласно закону о мобилизации.

Также мы рассказывали и о том, кто из лиц с инвалидностью и их родственников не подлежит мобилизации.

ВСУ
Украина
армия
инвалидность
военный учет
мобилизация
документы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе