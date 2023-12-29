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Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

29 декабря 2023 03:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад
Футболисты "Прикарпатья", формально вступившие в ряды ВСУ. Фото: "Окна"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Процесс усиления мобилизации, законопроект по которому зарегистрирован в Верховной Раде, должен затронуть и роты охраны при ТЦК. Они настолько велики, что из них можно сформировать не одну бригаду наступления, а наличие этих подразделений, особенно на Западе, в сотнях километров от фронта, сомнительно.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Одним из вопросов, с которым нужно разобраться, усиливая мобилизацию, есть вопросы так называемых рот охраны ТЦК.

"Особое удивление вызывает наличие таких рот на Западе Украины, в сотнях километров от фронта", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Случай с футболистами в Ивано-Франковске

Численность рот охраны ТЦК достаточно значительна, подчеркнул эксперт, из них можно сформировать не одну бригаду наступления.

Кроме того, Снегирев упомянул пример Ивано-Франковска, где в роту охраны ТЦК записали профессиональную футбольную команду "Прикарпатье" вместе с тренерами.

Напомним, что Кабинет министров Украины подал в парламент законопроект о мобилизации, который сразу получил огласку среди общества и экспертной среды. Народные депутаты комментарии дают неохотно, некоторые комитеты считают, что не будут вовлечены в обсуждение столь важного для страны закона.

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