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Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

29 грудня 2023 03:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад
Футболісти "Прикарпаття", які формально вступили до лав ЗСУ. Фото: "Вікна"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Процес посилення мобілізації, законопроєкт щодо якого зареєстрований у Верховній Раді, має зачепити і роти охорони при ТЦК. Вони настільки великі, що з них можна сформувати не одну бригаду наступу, а наявність цих підрозділів, особливо на Заході, за сотні кілометрів від фронту, сумнівна.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Роти охорони — резерв для мобілізації

Одним із питань, з яким треба розібратися, посилюючи мобілізацію, є питання так званих рот охорони ТЦК.

"Особливе здивування викликає наявність таких рот аж на Заході України, за сотні кілометрів від фронту", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Випадок із футболістами у Івано-Франківську

Чисельність рот охорони ТЦК досить значна, наголосив експерт, з них можна сформувати не одну бригаду наступу.

Крім того, Снєгирьов згадав приклад Івано-Франківська, де до роти охорони ТЦК записали професійну футбольну команду "Прикарпаття" разом із тренерами.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України подав у парламент законопроєкт щодо мобілізації, який одразу набув розголосу серед суспільства та експертного середовища. Народні депутати коментарі дають неохоче, деякі комітети вважають, що не будуть залучені до обговорення такого важливого для країни закону. 

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