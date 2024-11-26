Потери оккупантов — пограничники уничтожили технику РФ на Харьковщине

Минус танки и БМП — в ГПСУ показали, как уничтожили технику врага
Пограничники-операторы ударных дронов бригады "Помста" уничтожили несколько единиц военной техники россиян.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе во вторник, 26 ноября, и показали соответствующее видео.
Уничтожение российской техники
В ГПСУ отметили, что украинские пограничники на Купянском направлении уничтожили:
- два вражеских танка,
- БМП-2,
- броневик,
- пушки,
- две позиции минометчиков,
- три единицы автотранспорта
Также сожжен пункт управления БпЛА оккупантов, система связи, генератор и два полевых состава боекомплекта.
Напомним, недавно украинские бойцы уничтожили в Луганской области пушки, гаубицы и технику РФ.
Также мы писали, бойцы Третьей штурмовой бригады нанесли значительные потери российским оккупантам на Харьковщине. Под обстрел попали техника, артиллерия и личный состав противника.
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