Потери оккупантов — пограничники уничтожили технику РФ на Харьковщине

Уничтожение российского танка Фото: скриншот с видео

Пограничники-операторы ударных дронов бригады "Помста" уничтожили несколько единиц военной техники россиян.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе во вторник, 26 ноября, и показали соответствующее видео.

Читайте также:

Уничтожение российской техники

В ГПСУ отметили, что украинские пограничники на Купянском направлении уничтожили:

два вражеских танка,

БМП-2,

броневик,

пушки,

две позиции минометчиков,

три единицы автотранспорта

Также сожжен пункт управления БпЛА оккупантов, система связи, генератор и два полевых состава боекомплекта.

Напомним, недавно украинские бойцы уничтожили в Луганской области пушки, гаубицы и технику РФ.

Также мы писали, бойцы Третьей штурмовой бригады нанесли значительные потери российским оккупантам на Харьковщине. Под обстрел попали техника, артиллерия и личный состав противника.