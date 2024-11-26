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Мінус танки та БМП — у ДПСУ показали, як знищили техніку ворога

26 листопада 2024 10:27
Карина Приходько - Редактор
Втрати окупантів — прикордонники знищили техніку РФ на Харківщині
Знищення російського танка. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Прикордонники-оператори ударних дронів бригади "Помста" знищили кілька одиниць військової техніки росіян. Це трапилося на Куп'янському напрямку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, 26 листопада, та показали відповідне відео.

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У ДПСУ зазначили, що українські прикордонники на Куп'янському напрямку знищили:

  • два ворожих танки,
  • БМП-2,
  • броньовик,
  • гармати,
  • дві позиції мінометників,
  • три одиниці автотранспорту.

Також спалено пункт управління БпЛА окупантів, систему зв’язку, генератор та два польових склади боєкомплекту.

Нагадаємо, нещодавно українські бійці знищили на Луганщині гармати, гаубиці та техніку РФ. 

Також ми писали, бійці Третьої штурмової бригади завдали значних втрат російським окупантам на Харківщині. Під обстріл потрапили техніка, артилерія та особовий склад противника.

прикордонники Харківська область військова техніка війна в Україні фронт

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