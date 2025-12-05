В ВСУ появятся новые контракты — какие изменения по сроку прохождения службы должна рассмотреть Рада

Артиллерия ВСУ. Фото: The New York Times

Правительство утвердило и направляет в Верховную Раду проект закона, который внедряет новые контракты для военнослужащих. Срок одного контракта может составлять до пяти лет.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в пятницу, 5 декабря.

Реклама

Читайте также:

В ВСУ появятся новые контракты — детали

"Законопроект разработан Министерством обороны по поручению президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в сообщении.

Такие контракты будут касаться солдат, сержантов и офицеров всех Сил безопасности и обороны: ВСУ, НГУ, ГПСУ и других. Их срок может составлять от одного до пяти лет.

Изменения, которые готовят для ВСУ. Фото: Минобороны

После окончания контракта (если он будет заключен на 2 -5 лет) предоставляется 12 месяцев отсрочки. Кроме того, предусматриваются ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях.

"Новые контракты смогут заключить граждане, находящиеся в запасе и резервисты, мобилизованные военнослужащие. Воины, которые уже служат по контракту, смогут перезаключить их на новых условиях", — сообщил Шмыгаль.

Условия новых контрактов. Фото: Минобороны

Теперь документ должна рассмотреть Верховная Рада.

Напомним, недавно глава ГУР рассказал, когда вместо людей на фронте будут воевать дроны.

Также мы писали, кто из бойцов имеет право на "оздоровительные".