Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Минобороны подготовило изменения относительно срока службы в ВСУ

Минобороны подготовило изменения относительно срока службы в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 18:40
В ВСУ появятся новые контракты — какие изменения по сроку прохождения службы должна рассмотреть Рада
Артиллерия ВСУ. Фото: The New York Times

Правительство утвердило и направляет в Верховную Раду проект закона, который внедряет новые контракты для военнослужащих. Срок одного контракта может составлять до пяти лет.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в пятницу, 5 декабря.

Реклама
Читайте также:

В ВСУ появятся новые контракты — детали

"Законопроект разработан Министерством обороны по поручению президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в сообщении.

Такие контракты будут касаться солдат, сержантов и офицеров всех Сил безопасности и обороны: ВСУ, НГУ, ГПСУ и других. Их срок может составлять от одного до пяти лет.

контракт
Изменения, которые готовят для ВСУ. Фото: Минобороны

После окончания контракта (если он будет заключен на 2-5 лет) предоставляется 12 месяцев отсрочки. Кроме того, предусматриваются ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях.

"Новые контракты смогут заключить граждане, находящиеся в запасе и резервисты, мобилизованные военнослужащие. Воины, которые уже служат по контракту, смогут перезаключить их на новых условиях", — сообщил Шмыгаль.

контракт
Условия новых контрактов. Фото: Минобороны

Теперь документ должна рассмотреть Верховная Рада.

Напомним, недавно глава ГУР рассказал, когда вместо людей на фронте будут воевать дроны.

Также мы писали, кто из бойцов имеет право на "оздоровительные".

Денис Шмыгаль Верховная Рада Минобороны ВСУ война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации