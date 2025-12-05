В ВСУ появятся новые контракты — какие изменения по сроку прохождения службы должна рассмотреть Рада

Минобороны подготовило изменения относительно срока службы в ВСУ
Правительство утвердило и направляет в Верховную Раду проект закона, который внедряет новые контракты для военнослужащих. Срок одного контракта может составлять до пяти лет.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в пятницу, 5 декабря.
В ВСУ появятся новые контракты — детали
"Законопроект разработан Министерством обороны по поручению президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в сообщении.
Такие контракты будут касаться солдат, сержантов и офицеров всех Сил безопасности и обороны: ВСУ, НГУ, ГПСУ и других. Их срок может составлять от одного до пяти лет.
После окончания контракта (если он будет заключен на 2-5 лет) предоставляется 12 месяцев отсрочки. Кроме того, предусматриваются ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях.
"Новые контракты смогут заключить граждане, находящиеся в запасе и резервисты, мобилизованные военнослужащие. Воины, которые уже служат по контракту, смогут перезаключить их на новых условиях", — сообщил Шмыгаль.
Теперь документ должна рассмотреть Верховная Рада.
