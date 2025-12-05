У ЗСУ з’являться нові контракти — які зміни щодо терміну проходження служби має розглянути Рада

Артилерія ЗСУ. Фото: The New York Times

Уряд затвердив та спрямовує до Верховної Ради проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військовослужбовців. Термін одного контракту може складати до п’яти років.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у п’ятницю, 5 грудня.

Реклама

Читайте також:

У ЗСУ з’являться нові контракти — деталі

"Законопроєкт розроблений Міністерством оборони за дорученням президента України Володимира Зеленського", — йдеться в повідомленні.

Такі контракти стосуватимуться солдатів, сержантів і офіцерів усіх Сил безпеки та оборони: ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших. Їхній термін може складати від одного до п’яти років.

Зміни, які готують для ЗСУ. Фото: Міноборони

Після закінчення контракту (якщо він буде укладений на 2 –5 років) надається 12 місяців відстрочки. Крім того, передбачаються щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях.

"Нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають в запасі та резервісти, мобілізовані військовослужбовці. Воїни, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти їх на нових умовах", — повідомив Шмигаль.

Умови нових контрактів. Фото: Міноборони

Тепер документ має розглянути Верховна Рада.

Нагадаємо, нещодавно очільник ГУР розповів, коли замість людей на фронті воюватимуть дрони.

Також ми писали, хто з бійців має право на "оздоровчі".