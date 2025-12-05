Відео
Головна Армія Буданов пояснив, коли дрони зможуть замінити людей на фронті

Буданов пояснив, коли дрони зможуть замінити людей на фронті

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 17:45
Нові технології для дронів - Буданов пояснив, коли БПЛА замінять людей
Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: Суспільне

Головне управління розвідки України планує впровадження нових технологій для керування бойовими дронами, зокрема надземними, які обмежені через нестачу особового складу. Для цього необхідні також серйозні інновації та використання штучного інтелекту.

Про це голова ГУР Кирило Буданов заявив під час форуму "виСтоїмо" у п'ятницю, 5 листопада.

Читайте також:

Нові технології для дронів

"У нас недостатньо особового складу, і всі мріють, сподіваються, що колись їх замінять дрони. Ну, очевидно, що цього не сталося на цьому етапі", — зазначив Буданов.

При цьому голова ГУР підкреслив, що технологічні рішення вже існують, їх потрібно впроваджувати, вдосконалювати та перевіряти на полі бою.

За його словами, ключовим фактором майбутнього розвитку стане штучний інтелект.

"Технологічний рівень, на якому людина керує одним дроном, себе вичерпав. Більше там кардинального ривка не буде. Потрібні нові технологічні рішення, штучний інтелект", — пояснив він.

Нагадаємо, що командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що Україні необхідно створити єдине радіоелектронне поле, щоб ефективно збивати російські дрони та посилити національну систему ППО.

А також раніше Данило Гетманцев наголошував, що Україна прагне стати світловим лідером по виробництву БпЛА.

