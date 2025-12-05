Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Буданов объяснил, когда дроны смогут заменить людей на фронте

Буданов объяснил, когда дроны смогут заменить людей на фронте

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 17:45
Новые технологии для дронов - Буданов объяснил, когда БПЛА заменят людей
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: Суспільне

Главное управление разведки Украины планирует внедрение новых технологий для управления боевыми дронами, в частности надземными, которые ограничены из-за недостатка личного состава. Для этого необходимы также серьезные инновации и использование искусственного интеллекта.

Об этом глава ГУР Кирилл Буданов заявил во время форума "виСтоїмо" в пятницу, 5 ноября.

Реклама
Читайте также:

Новые технологии для дронов

"У нас недостаточно личного состава, и все мечтают, надеются, что когда-то их заменят дроны. Ну, очевидно, что этого не произошло на данном этапе", — отметил Буданов.

При этом глава ГУР подчеркнул, что технологические решения уже существуют, их нужно внедрять, совершенствовать и проверять на поле боя.

По его словам, ключевым фактором будущего развития станет искусственный интеллект.

"Технологический уровень, на котором человек управляет одним дроном, себя исчерпал. Больше там кардинального рывка не будет. Нужны новые технологические решения, искусственный интеллект", — пояснил он.

Напомним, что командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что Украине необходимо создать единое радиоэлектронное поле, чтобы эффективно сбивать российские дроны и усилить национальную систему ПВО.

А также ранее Даниил Гетманцев отмечал, что Украина стремится стать мировым лидером по производству БпЛА.

разведка технологии Кирилл Буданов искусственный интеллект дроны
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации