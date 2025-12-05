Новые технологии для дронов - Буданов объяснил, когда БПЛА заменят людей

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: Суспільне

Главное управление разведки Украины планирует внедрение новых технологий для управления боевыми дронами, в частности надземными, которые ограничены из-за недостатка личного состава. Для этого необходимы также серьезные инновации и использование искусственного интеллекта.

Об этом глава ГУР Кирилл Буданов заявил во время форума "виСтоїмо" в пятницу, 5 ноября.

Новые технологии для дронов

"У нас недостаточно личного состава, и все мечтают, надеются, что когда-то их заменят дроны. Ну, очевидно, что этого не произошло на данном этапе", — отметил Буданов.

При этом глава ГУР подчеркнул, что технологические решения уже существуют, их нужно внедрять, совершенствовать и проверять на поле боя.

По его словам, ключевым фактором будущего развития станет искусственный интеллект.

"Технологический уровень, на котором человек управляет одним дроном, себя исчерпал. Больше там кардинального рывка не будет. Нужны новые технологические решения, искусственный интеллект", — пояснил он.

Напомним, что командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что Украине необходимо создать единое радиоэлектронное поле, чтобы эффективно сбивать российские дроны и усилить национальную систему ПВО.

А также ранее Даниил Гетманцев отмечал, что Украина стремится стать мировым лидером по производству БпЛА.