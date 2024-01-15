Минобороны усовершенствовало систему рекрутинга — что изменилось

Представители Минобороны и Государственной службы занятости. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины совместно с Государственной службой занятости и robota.ua усовершенствовали систему рекрутинга. Теперь вакансии, которые военные размещали на платформе defence.robota.ua, будут опубликованы на Едином портале вакансий Государственной службы занятости.

Об этом сообщает Минобороны.

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Изменения в публикации военных вакансий

Следующим этапом сотрудничества между Минобороны, robota.ua и Госслужбой занятости станет то, что вакансии от военных будут предлагать безработным людям во всех областях Украины.

Речь идет о небоевых специальностях. Как указывают в Минобороны, они обеспечат полноценное функционирование и поддержку в тылу. Впоследствии будет проводиться отбор кандидатов по специальности по заказу ВСУ. Специалисты после отбора будут проходить профессиональную учебу.

Документ о сотрудничестве между ведомствами и платформой был подписан заместителем Министра обороны Наталией Калмыковой, директором Государственного центра занятости Юлией Жовтяк и директором по инновациям robota.ua Сергеем Лозко.

"Мы продолжаем развивать проект рекрутинга в Силы обороны Украины. За два месяца его реализации имеем более 40 тысяч отзывов от граждан на вакансии, которые предлагаются на четырех партнерских платформах. Сотрудничество Минобороны, Государственного центра занятости и robota.ua — это еще один шаг, который позволит сделать рекрутинг более эффективным. И мы очень благодарим наших партнеров за их патриотическую позицию и взаимодействие в столь важном для государства проекте", — указала Наталья Калмыкова.

В Минобороны надеются, что сотрудничество с госслужбой занятости станет результативным. В министерстве добавили, что сеть региональных и базовых центров занятости в Украине насчитывает 535 учреждений и подразделений.

Скриншот поста Минобороны

Скриншот поста Минобороны

Напомним, Минобороны Украины и топовые украинские рекрутинговые сервисы собрали около 37,5 тысячи отзывов на вакансии в Силы обороны почти за два месяца. Больше резюме отправили через платформы Lobby X и Work.ua.

Добавим, власти Украины работают над созданием проектов цифрового рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Он сосредоточен на поиске кандидатов для управления дронами.