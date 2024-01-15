Міноборони вдосконалило систему рекрутингу — що змінилося

Представники Міноборони та Державної служби зайнятості. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України спільно з Державною службою зайнятості та robota.ua вдосконалили систему рекрутингу. Відтепер вакансії, які військові розміщували на платформі defence.robota.ua, будуть опубліковані на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості.

Про це повідомляє Міноборони.

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Зазначається, що наступним етапом співпраці між Міноборони, robota.ua та Держслужбою зайнятості стане те, що вакансії від військових будуть пропонувати безробітним людям в усіх областях України.

Йдеться про небойові спеціальності. Як зазначають в Міноборони, вони забезпечать повноцінне функціонування та підтримку в тилу. Згодом буде проводитися відбір кандидатів на спеціальності на замовлення ЗСУ. Фахівці після відбору проходитимуть професійне навчання.

Документ про співпрацю між відомствами та платформою було підписано заступницею Міністра оборони Наталією Калмиковою, директором Державного центру зайнятості Юлією Жовтяк та директором з інновацій robota.ua Сергієм Лозко.

"Ми продовжуємо розвивати проєкт рекрутингу до Сил оборони України. За два місяці його реалізації маємо понад 40 тисяч відгуків від громадян на вакансії, які пропонуються на чотирьох партнерських платформах. Співпраця Міноборони, Державного центру зайнятості та robota.ua — це ще один крок, який дозволить зробити рекрутинг більш ефективним. І ми дуже дякуємо нашим партнерам за їхню патріотичну позицію та взаємодію у такому важливому для держави проєкті", — вказала Наталія Калмикова.

У Міноборони сподіваються, що співпраця з держслужбою зайнятості стане результативною. У міністерстві додали, що мережа регіональних та базових центрів зайнятості в Україні налічує 535 установ та підрозділів.

Скриншот допису Міноборони

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, Міноборони України та топові українські рекрутингові сервіси зібрали близько 37,5 тисячі відгуків на вакансії до Сил оборони майже за два місяці. Найбільше резюме відправили через платформи Lobby X та Work.ua.

Додамо, влада України працює над створенням проєктів цифрового рекрутингу до Збройних сил України. Він зосереджений на пошуку кандидатів для управління дронами.