В Украине кодифицировали устройства для вооружения пехоты - детали

Минобороны кодифицировало устройства для пехотного вооружения
Министерство обороны кодифицировало устройства для пехотного вооружения. Они помогут сделать более удобным использование стрелкового оружия для военных.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины в Telegram в пятницу, 21 марта.
Устройства для пехоты
"Речь идет о ряде устройств и приспособлений для удобства использования отечественного и иностранного стрелкового оружия и гранатометов на боевой технике и стационарных позициях", — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что устройства разработали и изготовили украинские оружейники:
- треногу-мортиру для г ранатомета Мк 19 — позволяет использовать оружие по навесным траекториям с закрытых позиций;
- малую пехотную треногу для пулемета Browning M2 — легко раскладывается и устанавливается на стационарной позиции;
- универсальное крепление-ложемент — оптимизирует монтаж оружия на пехотные треноги, автомобильную технику, плавсредства, бронетехнику, наземные роботизированные комплексы или автоматизированные турели;
- стойку в кузов пикапа — предназначена для оборудования крупнокалиберными пулеметами автомобилей с кузовом пикап.
Ранее Минобороны допустило к эксплуатации наземный роботизированный комплекс "Ярость" украинского производства.
Также недавно Украина подписала меморандум с компанией-производителем системы IRIS-T.
Читайте Новини.LIVE!