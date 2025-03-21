В Украине кодифицировали устройства для вооружения пехоты - детали

Украинский военный. Иллюстративное фото: пресс-служба ООС

Министерство обороны кодифицировало устройства для пехотного вооружения. Они помогут сделать более удобным использование стрелкового оружия для военных.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины в Telegram в пятницу, 21 марта.

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Устройства для пехоты

"Речь идет о ряде устройств и приспособлений для удобства использования отечественного и иностранного стрелкового оружия и гранатометов на боевой технике и стационарных позициях", — говорится в сообщении.

Устройства для военных. Фото: Минобороны

В Минобороны уточнили, что устройства разработали и изготовили украинские оружейники:

треногу-мортиру для г ранатомета Мк 19 — позволяет использовать оружие по навесным траекториям с закрытых позиций ;

Мк 19 — позволяет использовать оружие по навесным траекториям с закрытых позиций малую пехотную треногу для пулемета Browning M2 — легко раскладывается и устанавливается на стационарной позиции;

универсальное крепление-ложемент — оптимизирует монтаж оружия на пехотные треноги, автомобильную технику, плавсредства, бронетехнику, наземные роботизированные комплексы или автоматизированные турели;

стойку в кузов пикапа — предназначена для оборудования крупнокалиберными пулеметами автомобилей с кузовом пикап.

Скриншот поста Минобороны

Ранее Минобороны допустило к эксплуатации наземный роботизированный комплекс "Ярость" украинского производства.

Также недавно Украина подписала меморандум с компанией-производителем системы IRIS-T.