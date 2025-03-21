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Міноборони кодифікувало пристрої для піхотного озброєння

21 березня 2025 13:35
Євгенія Брюховецька - редактор
В Україні кодифікували пристрої для озброєння піхоти — деталі
Український військовий. Ілюстративне фото: пресслужба ООС
Євгенія Брюховецька - редактор

Міністерство оборони кодифікувало пристрої для піхотного озброєння. Вони допоможуть зробити зручнішим використання стрілецької зброї для військових.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України у Telegram у п'ятницю, 21 березня.

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"Йдеться про низку пристроїв та пристосувань для зручності використання вітчизняної та іноземної стрілецької зброї та гранатометів на бойовій техніці та стаціонарних позиціях", — йдеться у повідомленні.

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Пристрої для військових. Фото: Міноборони

У Міноборони уточнили, що пристрої розробили та виготовили українські зброярі:

  • триногу-мортиру для г ранатомета Мк 19 — дозволяє використовувати зброю по навісних траєкторіях із закритих позицій;  
  • малу піхотну триногу для кулемета Browning M2 — легко розкладається та встановлюється на стаціонарній позиції;
  • універсальне кріплення-ложемент — оптимізує монтаж зброї на піхотні триноги, автомобільну техніку, плавзасоби, бронетехніку, наземні роботизовані комплекси чи автоматизовані турелі;
  • стійку в кузов пікапа — призначена для обладнання великокаліберними кулеметами автомобілів з кузовом пікап.
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Скриншот допису Міноборони

Раніше Міноборони допустило до експлуатації наземний роботизований комплекс "Лють" українського виробництва.

Також нещодавно Україна підписала меморандум з компанією-виробником системи IRIS-T.

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