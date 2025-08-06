Как украинцам присоединиться к ГУР - ответ Буданова

Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов обратился к украинцам с призывом участвовать в разведке, особенно молодежь. Он объяснил, как гражданские могут попробовать себя в этом непростом, но важном деле.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Рамине Эсхакзай во вторник, 5 августа.

Реклама

Читайте также:

Как украинцам присоединиться к ГУР

"Этот выпуск посмотрят люди из гражданских профессий... Приходите, всех ждем", — сказал Буданов.

Особое внимание он обратил на выпускников школ, которые размышляют над будущим и колеблются, стоит ли связывать жизнь с разведкой. По его словам, во время войны каждый имеет шанс защищать Родину.

"Я бы советовал большинству людей хоть немного повоевать на фронте, чтобы точно понять, что ты хочешь этим заниматься. Я не говорю о прямых боевых действиях, но о том, чтобы осознанно выбрать путь служения", — подчеркнул он.

Буданов пояснил, что защищать страну можно по-разному - как непосредственно на поле боя, так и в разведке: "Это может быть работа с вражеской агентурой, противодействие ей, участие в специальных операциях. Вариантов много".

Ограничений по возрасту, говорит глава ГУР, фактически нет: "Законодательно — с 18 лет. А дальше — все зависит от категории. И до 60, и до 65 лет, если есть желание и возможности — добро пожаловать".

Отдельно Буданов объяснил разницу между агентом и оперативным офицером: "Оперативный офицер - это сила. Агент — это средство, инструмент, с которым офицер работает. Если кто-то из наших людей на оккупированных территориях хочет помочь — мы с радостью найдем возможность сотрудничества".

На вопрос, куда писать тем, кто хочет присоединиться, Буданов ответил с улыбкой: "Никуда не писать. Вас найдут".

Правда, он предостерег, что с инициативниками работать сложно: "В 99% случаев — это чья-то оперативная игра. Но есть исключения. Особенно когда речь идет о наших людях с оккупированных территорий — там все иначе. Там возможно".

Напомним, в этом же интервью Буданов раскрыл, сколько времени необходимо для освоения профессии разведчика.

Также руководитель ГУР рассказал, что в структуру постоянно присоединяется большое количество женщин. По его словам, это наблюдается не первый год.