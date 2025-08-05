Буданов заявив, що жінки також працюють в ГУР

Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що кількість жінок у структурі ГУР постійно зростає, і ця тенденція спостерігається вже не перший рік. За його словами, представниці жіночої статі беруть участь як в оперативній, так і в бойовій роботі, хоча в останній цей процес йде повільніше.

Про це Кирило Буданов розповів в інтервʼю Раміні Есхакзай у вівторок, 5 серпня.

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Жінки також працюють в ГУР

"В оперативних напрямках жінки з’являються швидше, у бойових — трохи повільніше, але зростання значне. І ця тенденція триває вже доволі довго", — зазначив Буданов.

Він також розповів, що станом на сьогодні в ГУР служить близько півтори тисячі жінок, і їхній професіоналізм та підготовка вражають.

"З 2020 року я спостерігаю за вступом до нашої академії. Усі перші місця за результатами вступних іспитів займають саме жінки. Це не можна назвати ані добре, ані погано — це просто тенденція. Треба це визнати і зрозуміти", — поділився Буданов.

Водночас керівник ГУР з гумором додав: "Чоловіки мільчають, а жінки кудись перетрухуються".

На запитання про рівень заробітної плати в ГУР Буданов віджартувався, зазначивши, що це неетичне питання.

Нагадаємо, що у тому ж інтерв'ю Кирило Буданов розповів, скільки часу потрібно, щоб здобути фах розвідника.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом щодо майбутнього Росії після смерті диктатора Володимира Путіна.