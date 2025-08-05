Буданов заявил, что женщины также работают в ГУР

Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что количество женщин в структуре ГУР постоянно растет, и эта тенденция наблюдается уже не первый год. По его словам, представительницы женского пола участвуют как в оперативной, так и в боевой работе, хотя в последней этот процесс идет медленнее.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Рамине Эсхакзай во вторник, 5 августа.

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Женщины также работают в ГУР

"В оперативных направлениях женщины появляются быстрее, в боевых — немного медленнее, но рост значительный. И эта тенденция продолжается уже довольно долго", — отметил Буданов.

Он также рассказал, что на сегодня в ГУР служит около полутора тысяч женщин, и их профессионализм и подготовка поражают.

"С 2020 года я наблюдаю за поступлением в нашу академию. Все первые места по результатам вступительных экзаменов занимают именно женщины. Это нельзя назвать ни хорошо, ни плохо — это просто тенденция. Надо это признать и понять", — поделился Буданов.

В то же время руководитель ГУР с юмором добавил: "Мужчины мильчают, а женщины куда-то переругиваются".

На вопрос об уровне заработной платы в ГУР Буданов отшутился, отметив, что это неэтичный вопрос.

Напомним, что в том же интервью Кирилл Буданов рассказал, сколько времени нужно, чтобы получить профессию разведчика.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом относительно будущего России после смерти диктатора Владимира Путина.