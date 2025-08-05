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Главная Армия Женщины все активнее занимают ключевые должности в ГУР, — Буданов

Женщины все активнее занимают ключевые должности в ГУР, — Буданов

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 16:20
Буданов заявил, что женщины также работают в ГУР
Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что количество женщин в структуре ГУР постоянно растет, и эта тенденция наблюдается уже не первый год. По его словам, представительницы женского пола участвуют как в оперативной, так и в боевой работе, хотя в последней этот процесс идет медленнее.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Рамине Эсхакзай во вторник, 5 августа.

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Женщины также работают в ГУР

"В оперативных направлениях женщины появляются быстрее, в боевых — немного медленнее, но рост значительный. И эта тенденция продолжается уже довольно долго", — отметил Буданов.

Он также рассказал, что на сегодня в ГУР служит около полутора тысяч женщин, и их профессионализм и подготовка поражают.

"С 2020 года я наблюдаю за поступлением в нашу академию. Все первые места по результатам вступительных экзаменов занимают именно женщины. Это нельзя назвать ни хорошо, ни плохо — это просто тенденция. Надо это признать и понять", — поделился Буданов.

В то же время руководитель ГУР с юмором добавил: "Мужчины мильчают, а женщины куда-то переругиваются".

На вопрос об уровне заработной платы в ГУР Буданов отшутился, отметив, что это неэтичный вопрос.

Напомним, что в том же интервью Кирилл Буданов рассказал, сколько времени нужно, чтобы получить профессию разведчика.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом относительно будущего России после смерти диктатора Владимира Путина.

женщины Кирилл Буданов война в Украине ГУР Рамина Эсхакзай
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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