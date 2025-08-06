Як українцям долучитися до ГУР - відповідь Буданова

Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов звернувся до українців із закликом долучатися до розвідки, особливо молодь. Він пояснив, як цивільні можуть спробувати себе в цій непростій, але важливій справі.

Про це Кирило Буданов розповів в інтервʼю Раміні Есхакзай у вівторок, 5 серпня.

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"Цей випуск подивляться люди з цивільних професій… Приходьте, всіх чекаємо", — сказав Буданов.

Особливу увагу він звернув на випускників шкіл, які міркують над майбутнім і вагаються, чи варто пов’язувати життя з розвідкою. За його словами, у час війни кожен має шанс захищати Батьківщину.

"Я б радив більшості людей хоч трохи повоювати на фронті, щоб точно зрозуміти, що ти хочеш цим займатися. Я не кажу про прямі бойові дії, але про те, щоб усвідомлено обрати шлях служіння", — підкреслив він.

Буданов пояснив, що захищати країну можна по-різному — як безпосередньо на полі бою, так і в розвідці: "Це може бути робота з ворожою агентурою, протидія їй, участь у спеціальних операціях. Варіантів багато".

Обмежень за віком, каже очільник ГУР, фактично немає: "Законодавчо — з 18 років. А далі — усе залежить від категорії. І до 60, і до 65 років, якщо є бажання і можливості — ласкаво просимо".

Окремо Буданов пояснив різницю між агентом і оперативним офіцером: "Оперативний офіцер — це сила. Агент — це засіб, інструмент, з яким офіцер працює. Якщо хтось із наших людей на окупованих територіях хоче допомогти — ми з радістю знайдемо можливість співпраці".

На запитання, куди писати тим, хто хоче приєднатися, Буданов відповів із посмішкою: "Нікуди не писати. Вас знайдуть".

Щоправда, він застеріг, що з ініціативниками працювати складно: "У 99% випадків — це чиясь оперативна гра. Але є винятки. Особливо коли йдеться про наших людей з окупованих територій — там усе інакше. Там можливо".

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Буданов розкрив, скільки часу необхідно для опанування професії розвідника.

Також керівник ГУР розповів, що до структури постійно долучається велика кількість жінок. За його словами, це спостерігається не перший рік.