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Главная Армия Масштабная воздушная тревога по Украине — чем атакует враг

Масштабная воздушная тревога по Украине — чем атакует враг

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 23:24
В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета бомбардировщиков
Мобильная группа ПВО ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В Киеве и в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Враг атакует не только дронами-камикадзе, но и поднял в небо бомбардировщики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и Воздушные Силы ВС Украины.

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В каких областях сейчас воздушная тревога

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Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

Согласно информации портала Ukrainealarm на 23:39, сейчас враг атакует дронами Киевскую и Черниговскую области. Зафиксированы взрывы в Полтавской и Днепропетровской областях.

Также атаки дронов-камикадзе зафиксированы в Сумской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях. Одесская область тоже под атакой дронов.

Ранее мы информировали, что зафиксированы взрывы в Запорожской области во время воздушной тревоги. Российская армия атакует беспилотниками.

Также мы сообщали, что Харьковщина ежедневно находится под атаками со стороны российских войск. В Харьковской ОВА проинформировали о последствиях атак за минувшие сутки.

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Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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