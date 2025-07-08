В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт бомбардувальників

Мобільна група ППО ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У Києві та у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Ворог атакує не тільки дронами-камікадзе, але й підняв в небо бомбардувальники.

Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні Сили ЗС України.

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В яких областях зараз повітряна тривога

Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

Згідно з інформацією порталу Ukrainealarm на 23:39, зараз ворог атакує дронами Київщину та Чернігівську область. Зафіксовані вибухи у Полтавській та Дніпропетровській областях.

Також атаки дронів-камікадзе зафіксовані у Сумській, Харківській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях. Одещина теж під атакою дронів.

Раніше ми інформували, що зафіксовані вибухи у Запорізькій області під час повітряної тривоги. Російська армія атакує безпілотниками.

Також ми повідомляли, що Харківщина щоденно знаходиться під атаками з боку російських військ. В Харківській ОВА проінформували про наслідки атак за минулу добу.