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Головна Армія Масштабна повітряна тривога по Україні — чим атакує ворог

Масштабна повітряна тривога по Україні — чим атакує ворог

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 23:24
В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт бомбардувальників
Мобільна група ППО ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У Києві та у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Ворог атакує не тільки дронами-камікадзе, але й підняв в небо бомбардувальники. 

Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні Сили ЗС України.

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Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

Згідно з інформацією порталу Ukrainealarm на 23:39, зараз ворог атакує дронами Київщину та Чернігівську область. Зафіксовані вибухи у Полтавській та Дніпропетровській областях.

Також атаки дронів-камікадзе зафіксовані у Сумській, Харківській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях. Одещина теж під атакою дронів. 

Раніше ми інформували, що зафіксовані вибухи у Запорізькій області під час повітряної тривоги. Російська армія атакує безпілотниками.

Також ми повідомляли, що Харківщина щоденно знаходиться під атаками з боку російських військ. В Харківській ОВА проінформували про наслідки атак за минулу добу. 

вибух повітряна тривога дрони війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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