Ночной обстрел Украины 28 сентября — сколько людей получили ранения

Последствия российского обстрела Киева. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Российские оккупанты в ночь на 28 сентября массированно атаковали Украину. Обстрел продолжался более 12 часов. Известно о более 70 раненых.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

Ночной обстрел Украины

Известно, что к ликвидации последствий российского обстрела в 11 регионах привлечено более 1500 спасателей и правоохранителей.

Последствия российского обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

В частности, в Киеве продолжается работа на восьми локациях. Этой ночью в столице погибли четыре человека, в том числе ребенок, которого прижало бетонной плитой. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент, а еще одного мертвого человека обнаружили на месте обстрела гражданской инфраструктуры.

Обстрел Киева 28 сентября. Фото: ГСЧС

"Всего по Украине более 70 раненых на сейчас. На некоторых локациях вражеский удар изуродовал целые микрорайоны. Во время ликвидационных работ произошел обвал конструкций — травмированы двое спасателей. Им оказывают медицинскую помощь", — рассказал Клименко.

Сейчас следователи полиции фиксируют доказательства очередного военного преступления России и работают с ранеными. Глава МВД рассказал, что уже получено более 700 заявлений о поврежденном или уничтоженном имуществе.

По его словам, в Запорожье пострадали по меньшей мере 30 жителей многоэтажки, среди которых трое детей.

Поврежденная многоэтажка в Запорожье 28 сентября. Фото: ГСЧС

"На Черниговщине, Днепропетровщине, Николаевщине, Сумщине и Одесской области ГСЧС уже ликвидировали все пожары. Используется роботизированная техника, чтобы уменьшить риски травмирования спасателей. Всего в результате российских ударов повреждено более 100 гражданских объектов", — сообщил Клименко.

Пожар в Сумской области в результате обстрела. Фото: ГСЧС

Он подчеркнул, что эта российская атака является протестом против человечности, а также публичная демонстрация ненависти ко всему мирному.

Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты запустили более 600 средств воздушного нападения. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько удалось сбить.

Кроме того, на массированный обстрел отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.