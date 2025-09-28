Ночной обстрел Украины 28 сентября — сколько людей получили ранения

Массированный обстрел Украины — в МВД назвали количество раненых
Российские оккупанты в ночь на 28 сентября массированно атаковали Украину. Обстрел продолжался более 12 часов. Известно о более 70 раненых.
Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.
Ночной обстрел Украины
Известно, что к ликвидации последствий российского обстрела в 11 регионах привлечено более 1500 спасателей и правоохранителей.
В частности, в Киеве продолжается работа на восьми локациях. Этой ночью в столице погибли четыре человека, в том числе ребенок, которого прижало бетонной плитой. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент, а еще одного мертвого человека обнаружили на месте обстрела гражданской инфраструктуры.
"Всего по Украине более 70 раненых на сейчас. На некоторых локациях вражеский удар изуродовал целые микрорайоны. Во время ликвидационных работ произошел обвал конструкций — травмированы двое спасателей. Им оказывают медицинскую помощь", — рассказал Клименко.
Сейчас следователи полиции фиксируют доказательства очередного военного преступления России и работают с ранеными. Глава МВД рассказал, что уже получено более 700 заявлений о поврежденном или уничтоженном имуществе.
По его словам, в Запорожье пострадали по меньшей мере 30 жителей многоэтажки, среди которых трое детей.
"На Черниговщине, Днепропетровщине, Николаевщине, Сумщине и Одесской области ГСЧС уже ликвидировали все пожары. Используется роботизированная техника, чтобы уменьшить риски травмирования спасателей. Всего в результате российских ударов повреждено более 100 гражданских объектов", — сообщил Клименко.
Он подчеркнул, что эта российская атака является протестом против человечности, а также публичная демонстрация ненависти ко всему мирному.
Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты запустили более 600 средств воздушного нападения. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько удалось сбить.
Кроме того, на массированный обстрел отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.
