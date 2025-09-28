Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Массированный обстрел Украины — в МВД назвали количество раненых

Массированный обстрел Украины — в МВД назвали количество раненых

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 13:42
Ночной обстрел Украины 28 сентября — сколько людей получили ранения
Последствия российского обстрела Киева. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Российские оккупанты в ночь на 28 сентября массированно атаковали Украину. Обстрел продолжался более 12 часов. Известно о более 70 раненых.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Ночной обстрел Украины

Известно, что к ликвидации последствий российского обстрела в 11 регионах привлечено более 1500 спасателей и правоохранителей.

Російський обстріл Київської області 28 вересня
Последствия российского обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

В частности, в Киеве продолжается работа на восьми локациях. Этой ночью в столице погибли четыре человека, в том числе ребенок, которого прижало бетонной плитой. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент, а еще одного мертвого человека обнаружили на месте обстрела гражданской инфраструктуры.

Удар Росії по Києву 28 вересня
Обстрел Киева 28 сентября. Фото: ГСЧС

"Всего по Украине более 70 раненых на сейчас. На некоторых локациях вражеский удар изуродовал целые микрорайоны. Во время ликвидационных работ произошел обвал конструкций — травмированы двое спасателей. Им оказывают медицинскую помощь", — рассказал Клименко.

Сейчас следователи полиции фиксируют доказательства очередного военного преступления России и работают с ранеными. Глава МВД рассказал, что уже получено более 700 заявлений о поврежденном или уничтоженном имуществе.

По его словам, в Запорожье пострадали по меньшей мере 30 жителей многоэтажки, среди которых трое детей.

Пошкоджена багатоповерхівка в Запоріжжі
Поврежденная многоэтажка в Запорожье 28 сентября. Фото: ГСЧС

"На Черниговщине, Днепропетровщине, Николаевщине, Сумщине и Одесской области ГСЧС уже ликвидировали все пожары. Используется роботизированная техника, чтобы уменьшить риски травмирования спасателей. Всего в результате российских ударов повреждено более 100 гражданских объектов", — сообщил Клименко.

Атака РФ на Сумську область 28 вересня
Пожар в Сумской области в результате обстрела. Фото: ГСЧС

Он подчеркнул, что эта российская атака является протестом против человечности, а также публичная демонстрация ненависти ко всему мирному.

null
Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты запустили более 600 средств воздушного нападения. В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько удалось сбить.

Кроме того, на массированный обстрел отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.

МВД война Украина обстрелы оккупанты Игорь Клименко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации