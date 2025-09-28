Відео
Масований обстріл України — у МВС назвали кількість поранених

Масований обстріл України — у МВС назвали кількість поранених

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 13:42
Нічний обстріл України 28 вересня — скільки людей отримали поранення
Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Російські окупанти у ніч проти 28 вересня масовано атакували Україну. Обстріл тривав понад 12 годин. Наразі відомо про понад 70 поранених.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

Читайте також:

Нічний обстріл України

Відомо, що до ліквідації наслідків російського обстрілу в 11 регіонах залучено понад 1500 рятувальників та правоохоронців.

Російський обстріл Київської області 28 вересня
Наслідки російського обстрілу Київської області. Фото: ДСНС

Зокрема, у Києві триває робота на восьми локаціях. Цієї ночі в столиці загинули четверо людей, у тому числі дитина, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт, а ще одну мертву людину виявили на місті обстрілу цивільної інфраструктури.

Удар Росії по Києву 28 вересня
Обстріл Києва 28 вересня. Фото: ДСНС

"Всього по Україні більше 70 поранених на зараз. На деяких локаціях ворожий удар понівечив цілі мікрорайони. Під час ліквідаційних робіт стався обвал конструкцій — травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу", — розповів Клименко.

Наразі слідчі поліції фіксують докази чергового воєнного злочину Росії та працюють з пораненими. Глава МВС розповів, що вже отримано понад 700 заяв про пошкоджене чи знищене майно.

За його словами, у Запоріжжі постраждали щонайменше 30 мешканців багатоповерхівки, серед яких троє дітей.

Пошкоджена багатоповерхівка в Запоріжжі
Пошкоджена багатоповерхівка в Запоріжжі 28 вересня. Фото: ДСНС

"На Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині ДСНС вже ліквідували всі пожежі. Використовується роботизована техніка, щоб зменшити ризики травмування рятувальників.  Загалом внаслідок російських ударів пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів", — повідомив Клименко.

Атака РФ на Сумську область 28 вересня
Пожежа в Сумській області внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС

Він наголосив, що ця російська атака є протестом проти людяності, а також публічна демонстрація ненависті до всього мирного.

null
Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня російські окупанти запустили понад 600 засобів повітряного нападу. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки вдалося збити.

Крім того, на масований обстріл відреагував український лідер Володимир Зеленський

МВС війна Україна обстріли окупанти Ігор Клименко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
