Нічний обстріл України 28 вересня — скільки людей отримали поранення

Масований обстріл України — у МВС назвали кількість поранених
Російські окупанти у ніч проти 28 вересня масовано атакували Україну. Обстріл тривав понад 12 годин. Наразі відомо про понад 70 поранених.
Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.
Нічний обстріл України
Відомо, що до ліквідації наслідків російського обстрілу в 11 регіонах залучено понад 1500 рятувальників та правоохоронців.
Зокрема, у Києві триває робота на восьми локаціях. Цієї ночі в столиці загинули четверо людей, у тому числі дитина, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт, а ще одну мертву людину виявили на місті обстрілу цивільної інфраструктури.
"Всього по Україні більше 70 поранених на зараз. На деяких локаціях ворожий удар понівечив цілі мікрорайони. Під час ліквідаційних робіт стався обвал конструкцій — травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу", — розповів Клименко.
Наразі слідчі поліції фіксують докази чергового воєнного злочину Росії та працюють з пораненими. Глава МВС розповів, що вже отримано понад 700 заяв про пошкоджене чи знищене майно.
За його словами, у Запоріжжі постраждали щонайменше 30 мешканців багатоповерхівки, серед яких троє дітей.
"На Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині ДСНС вже ліквідували всі пожежі. Використовується роботизована техніка, щоб зменшити ризики травмування рятувальників. Загалом внаслідок російських ударів пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів", — повідомив Клименко.
Він наголосив, що ця російська атака є протестом проти людяності, а також публічна демонстрація ненависті до всього мирного.
Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня російські окупанти запустили понад 600 засобів повітряного нападу. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки вдалося збити.
Крім того, на масований обстріл відреагував український лідер Володимир Зеленський.
