Нічний обстріл України 28 вересня — скільки людей отримали поранення

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Російські окупанти у ніч проти 28 вересня масовано атакували Україну. Обстріл тривав понад 12 годин. Наразі відомо про понад 70 поранених.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

Нічний обстріл України

Відомо, що до ліквідації наслідків російського обстрілу в 11 регіонах залучено понад 1500 рятувальників та правоохоронців.

Наслідки російського обстрілу Київської області. Фото: ДСНС

Зокрема, у Києві триває робота на восьми локаціях. Цієї ночі в столиці загинули четверо людей, у тому числі дитина, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт, а ще одну мертву людину виявили на місті обстрілу цивільної інфраструктури.

Обстріл Києва 28 вересня. Фото: ДСНС

"Всього по Україні більше 70 поранених на зараз. На деяких локаціях ворожий удар понівечив цілі мікрорайони. Під час ліквідаційних робіт стався обвал конструкцій — травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу", — розповів Клименко.

Наразі слідчі поліції фіксують докази чергового воєнного злочину Росії та працюють з пораненими. Глава МВС розповів, що вже отримано понад 700 заяв про пошкоджене чи знищене майно.

За його словами, у Запоріжжі постраждали щонайменше 30 мешканців багатоповерхівки, серед яких троє дітей.

Пошкоджена багатоповерхівка в Запоріжжі 28 вересня. Фото: ДСНС

"На Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині ДСНС вже ліквідували всі пожежі. Використовується роботизована техніка, щоб зменшити ризики травмування рятувальників. Загалом внаслідок російських ударів пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів", — повідомив Клименко.

Пожежа в Сумській області внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС

Він наголосив, що ця російська атака є протестом проти людяності, а також публічна демонстрація ненависті до всього мирного.

Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня російські окупанти запустили понад 600 засобів повітряного нападу. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки вдалося збити.

Крім того, на масований обстріл відреагував український лідер Володимир Зеленський.