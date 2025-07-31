Массированная атака оккупантов 31 июля — сколько ракет и дронов сбила ПВО

Массированная атака оккупантов — пять ракет попали в здания
Российские захватчики в ночь на 31 июля массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами. В целом оккупанты выпустили 317 средств воздушного нападения. Зафиксированы прямые попадания пяти ракет.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в Telegram.
Обстрел Украины в ночь на 31 июля
Российская армия атаковала Украину 309 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами, а также враг запускал восемь крылатых ракет "Искандер-К". Основным направлением российского удара был Киев.
Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительной информации, противовоздушной обороной было сбито и подавлено РЭБ 291 цель России:
- 288 ударных БпЛА;
- три крылатые ракеты "Искандер-К".
"Зафиксировано прямые попадания пяти ракет (одна из них в жилой дом в г. Киев) и 21 ударного БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все в столице. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, соболезнования родным", — добавили в Воздушных силах ВСУ.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление после массированного российского обстрела Украины 31 июля.
Известно, что оккупанты убили в Киеве шесть человек, в том числе шестилетний мальчик.
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