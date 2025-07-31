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Главная Армия Массированная атака оккупантов — пять ракет попали в здания

Массированная атака оккупантов — пять ракет попали в здания

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 10:23
Массированная атака оккупантов 31 июля — сколько ракет и дронов сбила ПВО
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Киева 31 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские захватчики в ночь на 31 июля массированно атаковали Украину беспилотниками и ракетами. В целом оккупанты выпустили 317 средств воздушного нападения. Зафиксированы прямые попадания пяти ракет.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

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Обстрел Украины в ночь на 31 июля

Российская армия атаковала Украину 309 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами, а также враг запускал восемь крылатых ракет "Искандер-К". Основным направлением российского удара был Киев.

Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Нічна атака окупантів на Україні 31 липня
Количество сбитых и подавленных российских целей 31 июля. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительной информации, противовоздушной обороной было сбито и подавлено РЭБ 291 цель России:

  • 288 ударных БпЛА;
  • три крылатые ракеты "Искандер-К".

"Зафиксировано прямые попадания пяти ракет (одна из них в жилой дом в г. Киев) и 21 ударного БпЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях, почти все в столице. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, соболезнования родным", — добавили в Воздушных силах ВСУ.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление после массированного российского обстрела Украины 31 июля.

Известно, что оккупанты убили в Киеве шесть человек, в том числе шестилетний мальчик.

война Украина обстрелы оккупанты ракетный удар Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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