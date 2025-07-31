Масована атака окупантів 31 липня — скільки ракет та дронів збила ППО

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Києва 31 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські загарбники у ніч проти 31 липня масовано атакували Україну безпілотниками та ракетами. Загалом окупанти випустили 317 засобів повітряного нападу. Зафіксовано прямі влучання пʼяти ракет.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ у Telegram.

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Обстріл України у ніч проти 31 липня

Російська армія атакувала Україну 309 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами, а також ворог запускав вісім крилатих ракет "Іскандер-К". Основним напрямком російського удару був Київ.

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість збитих та подавлених російських цілей 31 липня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередньою інформацією, протиповітряною обороною було збито та подавлено РЕБ 291 ціль Росії:

288 ударних БпЛА;

три крилаті ракети "Іскандер-К".

"Зафіксовано прямі влучання пʼяти ракет (одна із них у житловий будинок в м.Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці. На жаль, є загиблі і постраждалі, співчуття рідним", — додали в Повітряних силах ЗСУ.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський зробив заяву після масованого російського обстрілу України 31 липня.

Наразі відомо, що окупанти вбили в Києві шістьох людей, у тому числі шестирічний хлопчик.