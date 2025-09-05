Видео
Малюк объяснил, как операция "Паутина" повлияла на РФ

Малюк объяснил, как операция "Паутина" повлияла на РФ

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 18:14
Операция Паутина усложнила удары РФ по Украине
Глава СБУ Василий Малюк. Фото: Новини.LIVE

Российские войска переместили свою стратегическую авиацию на Дальний восток после операции украинских спецслужб "Паутина". Это значительно усложнило вражеские удары по Украине.

Об этом заявил глава Службы безопасности Василий Малюк, передает "Мы-Украина".

Читайте также:

Как операция "Паутина" повлияла на РФ

Малюк рассказал, что Россия была вынуждена переместить свои стратегические самолеты на аэродром "Украинка". По его словам, это самая восточная точная и теперь, чтобы приблизиться к территории Украины, им нужно преодолеть большое расстояние.

"Такие дальние полеты изнашивают детали и ресурс российских самолетов... Следствием "Паутины" стало то, что Россия использует меньше самолетов во время очередных обстрелов Украины ракетами и дронами", — отметил глава СБУ.

Напомним, Служба безопасности 1 июня провела уникальную операцию по ударам по российским аэродромам с применением дронов.

Под атаками оказались четыре аэродрома, был поврежден или уничтожен 41 военный самолет.

После этого РФ прячет свои самолеты. Она начала строительство защитных укрытий на нескольких своих военных авиабазах.

СБУ обстрелы Василий Малюк война в Украине паутина
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
