Операція Павутина ускладнила удари РФ по Україні

Глава СБУ Василь Малюк. Фото: Новини.LIVE

Російські війська перемістили свою стратегічну авіацію на Далекий схід після операції українських спецслужб "Павутина". Це значно ускладнило ворожі удари по Україні.

Про це заявив голова Служби безпеки Василь Малюк, передає "Ми-Україна".

Як операція "Павутина" вплинула на РФ

Малюк розповів, що Росія була змушена перемістити свої стратегічні літаки на аеродром "Українка". За його словами, це найсхідніша точна і тепер, щоб наблизитись до території Україні, їм потрібно здолати велику відстань.

"Такі дальні польоти зношують деталі і ресурс російських літаків... Наслідком "Павутини" стало те, що Росія використовує менше літаків під час чергових обстрілів України ракетами та дронами", — зазначив голова СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки 1 червня провела унікальну операцію з ударів по російських аеродромах із застосуванням дронів.

Під атаками опинилися чотири аеродроми, було пошкоджено або знищено 41 військовий літак.

Після цього РФ ховає свої літаки. Вона розпочала будівництво захисних укриттів на кількох своїх військових авіабазах.