Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Малюк пояснив, як операція "Павутина" вплинула на РФ

Малюк пояснив, як операція "Павутина" вплинула на РФ

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 18:14
Операція Павутина ускладнила удари РФ по Україні
Глава СБУ Василь Малюк. Фото: Новини.LIVE

Російські війська перемістили свою стратегічну авіацію на Далекий схід після операції українських спецслужб "Павутина". Це значно ускладнило ворожі удари по Україні.

Про це заявив голова Служби безпеки Василь Малюк, передає "Ми-Україна"

Реклама
Читайте також:

Як операція "Павутина" вплинула на РФ

Малюк розповів, що Росія була змушена перемістити свої стратегічні літаки на аеродром "Українка". За його словами, це найсхідніша точна і тепер, щоб наблизитись до території Україні, їм потрібно здолати велику відстань.

 "Такі дальні польоти зношують деталі і ресурс російських літаків... Наслідком "Павутини" стало те, що Росія використовує менше літаків під час чергових обстрілів України ракетами та дронами", — зазначив голова СБУ. 

Нагадаємо, Служба безпеки 1 червня провела унікальну операцію з ударів по російських аеродромах із застосуванням дронів. 

Під атаками опинилися чотири аеродроми, було пошкоджено або знищено 41 військовий літак.

Після цього РФ ховає свої літаки. Вона розпочала будівництво захисних укриттів на кількох своїх військових авіабазах. 

СБУ обстріли Василь Малюк війна в Україні павутина
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації