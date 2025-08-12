Видео
Малюк назвал, сколько объектов в глубоком тылу РФ поразила СБУ

Малюк назвал, сколько объектов в глубоком тылу РФ поразила СБУ

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 22:33
Поражение объектов в глубоком тылу России — Малюк назвал количество
Василий Малюк. Фото: кадр из видео

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ является одним из флагманов Сил обороны по дальнобойным ударам. Он рассказал, сколько удалось поразить объектов в глубоком тылу России с начала полномасштабной войны.

Об этом Василий Малюк рассказал в интервью телеканалу "Ми-Україна" в эфире марафона "Єдині новини" во вторник, 12 августа.

Читайте также:

Поражение объектов в глубоком тылу России

Малюк рассказал, что с начала большой войны подразделения СБУ поразили более 200 объектов в глубоком тылу России. По его словам, Служба прежде всего думает, как правильно сработать в интересах фронта и поддержать солдат на передовых позициях.

"Мы уже поразили более 200 объектов РФ в их глубоком тылу: это военно-промышленный комплекс, логистика, командные пункты. Мы бьем также нефтедобывающую и перерабатывающую отрасль, которая питает их Министерство обороны грязными рублями. Очень успешным в этом направлении является Центр специальных операций "А" СБУ, который, по сути, является флагманом этой разновидности воздушных операций не только в Службе, но и вообще в Украине. Эта работа постоянно продолжается", — отметил Малюк.

Удар по российскому складу с боеприпасами

Глава СБУ назвал один из примеров успешного поражения, который имел значительное влияние на ситуацию на поле боя. По его словам, речь идет об ударе по российскому складу с боеприпасами в населенном пункте Торопец. Там удалось уничтожить половину всех запасов 120-мм мин оккупантов.

"Там было 160 тысяч тонн вражеских боеприпасов, половина всех запасов 120-й мины. Это был мегауспех! Мы сработали 120 дронами, а еще 20 дронов запускали вместе с нами другие подразделения Сил обороны. Вообще здесь, как и во многих других вопросах, главное — наше единство. И когда объединяют усилия СБУ, Силы беспилотных систем, ГУР, ССО, СВР, пограничники, то у нас получаются уникальные операции", — рассказал Малюк.

Боевые действия

Глава Службы отметил, что СБУ также активно участвует в боевых действиях на фронте. По его словам, подразделения на линии соприкосновения работают постоянно на ротационной основе.

"Это различные операции: и общевойсковые, и работа в составе малых тактических групп, и контрдиверсионная работа", — пояснил Малюк.

Новейшая тактика боя

Глава спецслужбы рассказал, что СБУ применяет новейшую тактику введения боя, в частности, проводя уникальные дронно-штурмовые операции. Одним из примеров является спецоперация на Курщине.

"В прошлом году был штурм ротного опорного пункта на Курщине рядом с населенным пунктом Свердликово. Там находилось более ста военнослужащих РФ. Там были и "ахматовцы", и офицеры, и другой довольно подготовленный вражеский личный состав. Сначала мы проводили дроновую подготовку. То есть, в каждое отверстие этого ротного опорного пункта залетали своими средствами. Мы также работали наземными роботизированными комплексами, а потом бойцы пошли на штурм малыми группами, над которыми также "висели" наши FPV", — рассказал Малюк.

По его словам, как только была угроза и огневой контакт, то туда уже били этими дронами.

Во время штурма в плен было взять 102 оккупанта, еще более 20 — ликвидировано.

Покровское направление

Сейчас СБУ активно проводит дронно-штурмовые операции по всей линии фронта. Малюк отметил, что на этой неделе на Покровском направлении противник малыми группами просочился и зашел в город. Оккупанты называют это "тактикой малых порезов".

"Они просто распиливаются в погребах, в домах, а мы в ответ проводим контрдиверсионную работу. И нужно каждый угол исследовать, а в случае обнаружения врага — обезвредить. Соответствующую работу наши бойцы провели и имели реальный результат: много негодяев уничтожили и взяли в плен", — отметил Малюк.

Напомним, глава СБУ раскрыл уникальные детали подготовки спецоперации "Паутина" на территории России.

А недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что СБУ показывает эффективность и в спецоперациях, и в дальнобойных ударах.

СБУ война Украина Василий Малюк Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
