Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Малюк назвав, скільки обʼєктів у глибокому тилу РФ уразила СБУ

Малюк назвав, скільки обʼєктів у глибокому тилу РФ уразила СБУ

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 22:33
Ураження обʼєктів у глибокому тилу Росії — Малюк назвав кількість
Василь Малюк. Фото: кадр з відео

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що СБУ є одним із флагманів Сил оборони щодо далекобійних ударів. Він розповів, скільки вдалося уразити обʼєктів у глибокому тилу Росії з початку повномасштабної війни.

Про це Василь Малюк розповів в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна" в ефірі марафону "Єдині новини" у вівторок, 12 серпня.

Реклама
Читайте також:

Ураження обʼєктів у глибокому тилу Росії

Малюк розповів, що з початку великої війни підрозділи СБУ уразили понад 200 обʼєктів у глибокому тилу Росії. За його словами, Служба насамперед думає, як правильно спрацювати в інтересах фронту та підтримати солдатів на передових позиціях.

"Ми вже уразили понад 200 об’єктів РФ в їхньому глибокому тилу: це військово-промисловий комплекс, логістика, командні пункти. Ми бʼємо також нафтовидобувну і переробну галузь, яка живить їхнє Міністерство оборони брудними рублями. Дуже успішним у цьому напрямку є Центр спеціальних операцій "А" СБУ, який, по суті, є флагманом цього різновиду повітряних операцій не тільки в Службі, а й взагалі в Україні. Ця робота постійно триває", — зазначив Малюк.

Удар по російському складу з боєприпасами

Глава СБУ назвав один з прикладів успішного ураження, який мав значний вплив на ситуацію на полі бою. За його словами, йдеться про удар по російському складу з боєприпасами в населеному пункті Торопець. Там вдалося знищити половину всіх запасів 120-мм мін окупантів.

"Там було 160 тисяч тонн ворожих боєприпасів, половина всіх запасів 120-ї міни. Це був мегауспіх! Ми спрацювали 120 дронами, а ще 20 дронів запускали разом із нами інші підрозділи Сил оборони. Взагалі тут, як і в багатьох інших питаннях, головне — наша єдність. І коли об’єднують зусилля СБУ, Сили безпілотних систем, ГУР, ССО, СЗР, прикордонники, то у нас виходять унікальні операції", — розповів Малюк.

Бойові дії

Очільник Служби зауважив, що СБУ також бере активну участь у бойових діях на фронті. За його словами, підрозділи на лінії зіткнення працюють постійно на ротаційній основі.

"Це різні операції: і загальновійськові, і робота в складі малих тактичних груп, і контрдиверсійна робота", — пояснив Малюк. 

Новітня тактика бою

Очільник спецслужби розповів, що СБУ застосовує новітню тактику введення бою, зокрема, проводячи унікальні дронно-штурмові операції. Одним з прикладів є спецоперація на Курщині.

"Минулого року був штурм ротного опорного пункту на Курщині поряд з населеним пунктом Свердліково. Там перебувало понад сто військовослужбовців РФ. Там були і "ахматівці", і офіцери, й інший доволі підготовлений ворожий особовий склад. Спершу ми проводили дронову підготовку. Тобто, в кожен отвір цього ротного опорного пункту залітали своїми засобами. Ми також працювали наземними роботизованими комплексами, а потім бійці пішли на штурм малими групами, над якими також "висіли" наші FPV", — розповів Малюк.

За його словами, як тільки була загроза та вогневий контакт, то туди вже били цими дронами.

Під час штурму в полон було взяти 102 окупанти, ще понад 20 — ліквідовано.

Покровський напрямок

Наразі СБУ активно проводить дронно-штурмові операції по всій лінії фронту. Малюк зазначив, що цього тижня на Покровському напрямку противник малими групами просочився та зайшов в місто. Окупанти називають це "тактикою малих порізів".

"Вони просто розпиляються у погребах, у будинках, а ми у відповідь проводимо контрдиверсійну роботу. І потрібно кожен куток дослідити, а в разі виявлення ворога — знешкодити. Відповідну роботу наші бійці провели та мали реальний результат: багато негідників знищили та взяли у полон", — зазначив Малюк.

Нагадаємо, глава СБУ розкрив унікальні деталі підготовки спецоперації "Павутина" на території Росії.

А нещодавно український лідер Володимир Зеленський заявив, що СБУ показує ефективність і в спецопераціях, і в далекобійних ударах.

СБУ війна Україна Василь Малюк Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації