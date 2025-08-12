Ураження обʼєктів у глибокому тилу Росії — Малюк назвав кількість

Василь Малюк. Фото: кадр з відео

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що СБУ є одним із флагманів Сил оборони щодо далекобійних ударів. Він розповів, скільки вдалося уразити обʼєктів у глибокому тилу Росії з початку повномасштабної війни.

Про це Василь Малюк розповів в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна" в ефірі марафону "Єдині новини" у вівторок, 12 серпня.

Реклама

Читайте також:

Ураження обʼєктів у глибокому тилу Росії

Малюк розповів, що з початку великої війни підрозділи СБУ уразили понад 200 обʼєктів у глибокому тилу Росії. За його словами, Служба насамперед думає, як правильно спрацювати в інтересах фронту та підтримати солдатів на передових позиціях.

"Ми вже уразили понад 200 об’єктів РФ в їхньому глибокому тилу: це військово-промисловий комплекс, логістика, командні пункти. Ми бʼємо також нафтовидобувну і переробну галузь, яка живить їхнє Міністерство оборони брудними рублями. Дуже успішним у цьому напрямку є Центр спеціальних операцій "А" СБУ, який, по суті, є флагманом цього різновиду повітряних операцій не тільки в Службі, а й взагалі в Україні. Ця робота постійно триває", — зазначив Малюк.

Удар по російському складу з боєприпасами

Глава СБУ назвав один з прикладів успішного ураження, який мав значний вплив на ситуацію на полі бою. За його словами, йдеться про удар по російському складу з боєприпасами в населеному пункті Торопець. Там вдалося знищити половину всіх запасів 120-мм мін окупантів.

"Там було 160 тисяч тонн ворожих боєприпасів, половина всіх запасів 120-ї міни. Це був мегауспіх! Ми спрацювали 120 дронами, а ще 20 дронів запускали разом із нами інші підрозділи Сил оборони. Взагалі тут, як і в багатьох інших питаннях, головне — наша єдність. І коли об’єднують зусилля СБУ, Сили безпілотних систем, ГУР, ССО, СЗР, прикордонники, то у нас виходять унікальні операції", — розповів Малюк.

Бойові дії

Очільник Служби зауважив, що СБУ також бере активну участь у бойових діях на фронті. За його словами, підрозділи на лінії зіткнення працюють постійно на ротаційній основі.

"Це різні операції: і загальновійськові, і робота в складі малих тактичних груп, і контрдиверсійна робота", — пояснив Малюк.

Новітня тактика бою

Очільник спецслужби розповів, що СБУ застосовує новітню тактику введення бою, зокрема, проводячи унікальні дронно-штурмові операції. Одним з прикладів є спецоперація на Курщині.

"Минулого року був штурм ротного опорного пункту на Курщині поряд з населеним пунктом Свердліково. Там перебувало понад сто військовослужбовців РФ. Там були і "ахматівці", і офіцери, й інший доволі підготовлений ворожий особовий склад. Спершу ми проводили дронову підготовку. Тобто, в кожен отвір цього ротного опорного пункту залітали своїми засобами. Ми також працювали наземними роботизованими комплексами, а потім бійці пішли на штурм малими групами, над якими також "висіли" наші FPV", — розповів Малюк.

За його словами, як тільки була загроза та вогневий контакт, то туди вже били цими дронами.

Під час штурму в полон було взяти 102 окупанти, ще понад 20 — ліквідовано.

Покровський напрямок

Наразі СБУ активно проводить дронно-штурмові операції по всій лінії фронту. Малюк зазначив, що цього тижня на Покровському напрямку противник малими групами просочився та зайшов в місто. Окупанти називають це "тактикою малих порізів".

"Вони просто розпиляються у погребах, у будинках, а ми у відповідь проводимо контрдиверсійну роботу. І потрібно кожен куток дослідити, а в разі виявлення ворога — знешкодити. Відповідну роботу наші бійці провели та мали реальний результат: багато негідників знищили та взяли у полон", — зазначив Малюк.

Нагадаємо, глава СБУ розкрив унікальні деталі підготовки спецоперації "Павутина" на території Росії.

А нещодавно український лідер Володимир Зеленський заявив, що СБУ показує ефективність і в спецопераціях, і в далекобійних ударах.