Дальнобойные удары по РФ — сколько объектов поразила Украина

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: Новини.LIVE

Дальнобойные удары Украины нанесли России огромный ущерб. Служба безопасности поразила 48 стратегических объектов врага.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк на форуме "Украина. Год 2025".

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Малюк отметил, что дальнобойные удары дронов СБУ нанесли России огромный ущерб, исчисляемый миллиардами долларов.

Он рассказал, что в целом Служба поразила 48 стратегических объектов, среди которых вражеские аэродромы, важные военные цели, а также — нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасль.

"Здесь также очень важная разница: когда враг бьет нашу энергетику, это, по сути, является актом геноцида. И это один из квалифицирующих признаков, по которому Путину объявлено подозрение Международным уголовным судом. Мы в свою очередь бьем по нефтедобывающему и нефтеперерабатывающему комплексу, который питает грязными рублями Минобороны РФ", — подчеркнул Малюк.

Напомним, на форуме глава СБУ также рассказал, что РФ планировала убийства Зеленского, Буданова и Малюка.

В то же время недавно украинский президент сам рассказал о давлении РФ в начале войны и попытках покушения.