Дальнобойные удары по РФ — сколько объектов поразила Украина

Малюк назвал количество пораженных объектов в России
Дальнобойные удары Украины нанесли России огромный ущерб. Служба безопасности поразила 48 стратегических объектов врага.
Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк на форуме "Украина. Год 2025".
Дальнобойные удары по России
Малюк отметил, что дальнобойные удары дронов СБУ нанесли России огромный ущерб, исчисляемый миллиардами долларов.
Он рассказал, что в целом Служба поразила 48 стратегических объектов, среди которых вражеские аэродромы, важные военные цели, а также — нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасль.
"Здесь также очень важная разница: когда враг бьет нашу энергетику, это, по сути, является актом геноцида. И это один из квалифицирующих признаков, по которому Путину объявлено подозрение Международным уголовным судом. Мы в свою очередь бьем по нефтедобывающему и нефтеперерабатывающему комплексу, который питает грязными рублями Минобороны РФ", — подчеркнул Малюк.
Напомним, на форуме глава СБУ также рассказал, что РФ планировала убийства Зеленского, Буданова и Малюка.
В то же время недавно украинский президент сам рассказал о давлении РФ в начале войны и попытках покушения.
Читайте Новини.LIVE!