Далекобійні удари по РФ — скільки об'єктів вразила Україна

Очільник СБУ Василь Малюк. Фото: Новини.LIVE

Далекобійні удари України завдали Росії величезних збитків. Служба безпеки уразила 48 стратегічних об’єктів ворога.

Про це повідомив очільник СБУ Василь Малюк на форумі "Україна. Рік 2025".

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Малюк зазначив, що далекобійні удари дронів СБУ завдали Росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів.

Він розповів, що загалом Служба уразила 48 стратегічних об’єктів, серед яких ворожі аеродроми, важливі військові цілі, а також — нафтовидобувна і нафтопереробна галузь.

"Тут також дуже важлива різниця: коли ворог бʼє нашу енергетику, це, по суті, є актом геноциду. І це одна з кваліфікуючих ознак, за якою Путіну оголошена підозра Міжнародним кримінальним судом. Ми, своєю чергою, бʼємо по нафтодобувному і нафтопереробному комплексу, який живить брудними рублями Міноборони РФ", — наголосив Малюк.

Нагадаємо, на форумі очільник СБУ також розповів, що РФ планувала вбивства Зеленського, Буданова і Малюка.

Водночас нещодавно український президент сам розповів про тиск РФ на початку війни та спроби замаху.