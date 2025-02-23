СБУ сообщила о более 3000 подозрений в госизмене с начала войны, - Малюк

Глава СБУ Андрей Малюк. Фото: Новини.LIVE

Председатель Службы безопасности Украины Андрей Малюк назвал количество подозрений о государственной измене, о которых было сообщено украинцам с начала полномасштабной войны. Так, за три года подозрения объявили более 3000 гражданам.

Об этом Малюк сказал во время Форума "Україна. Рік 2025" в воскресенье, 23 февраля.

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Подозрения в госизмене

"Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения у нас получили подозрения в госизмене более 3000 наших граждан. И по более 1300 уже есть соответствующие приговоры суда", — сказал Малюк.

По его мнению, на сегодня суд процессуально независим, а правоохранители не вмешиваются в его работу. По словам главы СБУ, за госизмену предусмотрено лишение свободы в среднем на 12-15 лет, а если это доклад "крыс" — то пожизненное.

"Здесь спасибо представителям Фемиды, работают они довольно преданно, оперативная обстановка в целом у нас контролируемая, но все зависит от нашего единства", — добавил Малюк.

Также Малюк сообщил, что российские спецслужбы пытались убить его, президента Украины Владимира Зеленского, а также главу ГУР Кирилла Буданова.

А руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко отметил, что разведчикам известно о планах России до 2030 года.