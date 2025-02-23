СБУ повідомила про понад 3000 підозр у держзраді з початку війни, - Малюк

Голова СБУ Андрій Малюк. Фото: Новини.LIVE

Голова Служби безпеки України Андрій Малюк назвав кількість підозр про державну зраду, про які було повідомлено українцям від початку повномасштабної війни. Так, за три роки підозри оголосили понад 3000 громадянам.

Про це Малюк сказав під час Форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

Читайте також:

Підозри у держзраді

"Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення у нас отримали підозри у держзраді понад 3000 наших громадян. І щодо понад 1300 вже є відповідні вироки суду", — сказав Малюк.

На його думку, на сьогодні суд процесуально незалежний, а правоохоронці не втручаються в його роботу. За словами голови СБУ, за держзраду передбачене позбавлення волі в середньому на 12-15 років, а якщо це доповідь "щурів" — то довічне.

"Тут дякую представникам Феміди, працюють вони доволі віддано.Оперативна обстановка в цілому у нас контрольована, але все залежить від нашої єдності", — додав Малюк.

Також Малюк повідомив, що російські спецслужби намагалися вбити його, президента України Володимира Зеленського, а також очільника ГУР Кирила Буданова.

А керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко зазначив, що розвідникам відомо про плани Росії до 2030 року.